راشد آل علي: العلامة الكاملة تؤكد نجاح استراتيجية صناعة أبطال القوى

أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ورئيس لجنة العلاقات والتواصل المؤسسي، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بحصد ثلاث ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، يمثل محطة تاريخية في مسيرة اللعبة، ويعكس التطور المتسارع لألعاب القوى الإماراتية على المستويات العربية والآسيوية والعالمية.

وأوضح آل علي، أن المنتخب تصدر الترتيب العربي، وحل ثانياً آسيوياً خلف الصين، وسابعاً عالمياً بالتساوي مع فرنسا في جدول ميداليات ألعاب القوى، بعدما حقق لاعبوه الثلاثة المشاركون العلامة الكاملة، بحصد ميدالية لكل منهم، في إنجاز يعكس نجاح منظومة الإعداد والتخطيط والاستثمار في المواهب الواعدة.

وقال آل علي: «تصدر ألعاب القوى الإماراتية للترتيب العربي، واحتلال المركز الثاني آسيوياً والسابع عالمياً، يؤكد انتقالنا من مرحلة المشاركة إلى المنافسة الفعلية على المراكز المتقدمة، وشاركنا بثلاثة أبطال، ونجح كل منهم في الصعود إلى منصة التتويج، وهي نتيجة استثنائية تجسد نجاح استراتيجية الاتحاد بقيادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والعمل المؤسسي المتواصل لتطوير اللاعبين وصناعة الأبطال».

وأضاف أن ألعاب القوى الإماراتية تواصل إثبات مكانتها باعتبارها رافداً أساسياً لحصاد الدولة من الميداليات الدولية، مشيراً إلى أن إنجاز داكار لم يكن وليد الصدفة، وإنما امتداد للنجاحات الآسيوية، وثمرة استثمار مستدام في الفئات العمرية، وبرامج إعداد تستهدف بناء أجيال قادرة على المنافسة قارياً وعالمياً وأولمبياً.

وأشار آل علي إلى أن الإنجاز يحمل دلالات تاريخية تتجاوز عدد الميداليات، إذ شهد تحقيق أول ميدالية أولمبية شبابية في تاريخ ألعاب القوى الإماراتية، وأول ميدالية نسائية للدولة في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، إلى جانب حصد ميداليتين للسيدات عن طريق أروى علي وعائشة محمد، بما يعكس التطور النوعي الذي تشهده ألعاب القوى النسائية.

واختتم قائلاً: «نفخر بأبطالنا الثلاثة، وبالأجهزة الفنية والإدارية وكل من أسهم في هذا الإنجاز، ونؤكد أن طموحاتنا لا تتوقف عند نتائج داكار، بل تمتد إلى ترسيخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية ضمن الرياضات الأكثر إسهاماً في إنجازات الدولة، ومواصلة رفع علم الإمارات على منصات التتويج العالمية».

يذكر أن ميداليات منتخب الإمارات جاءت عبر سعيد عمر الذي توج بذهبية سباق 400 متر، وأروى علي صاحبة فضية سباق 100 متر، وعائشة محمد التي أحرزت برونزية 400 متر، لتسهم ألعاب القوى بنسبة 75% من إجمالي ميداليات وفد الإمارات في الدورة.