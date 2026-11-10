سباق دبي للتجديف المحلي يرفع مستوى التحدي للتأهل إلى «كأس آل مكتوم»

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم منافسات الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، السبت المقبل في منطقة الجداف، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وسط تطلعات لمواصلة المنافسات القوية التي تشهدها هذه الرياضة التراثية، وتعزيز حضورها باعتبارها إحدى الرياضات البحرية الأصيلة المرتبطة بتاريخ دولة الإمارات وموروثها العريق، حيث من المتوقع أن تحتدم المنافسة بين الفرق المشاركة لتعديد نتائجها لحجز بطاقات التأهل إلى كأس آل مكتوم للتجديف، البطولة الأكبر من نوعها لهذه الرياضة، والمقرر إقامة منافساتها يوم 21 نوفمبر الجاري.

وفي الشوط المحلي يتأهل أصحاب أفضل النتائج الـ 20 من الجولتين الأولى والثانية إلى كأس آل مكتوم للتجديف، فيما يتأهل أفضل 10 من الشوط المفتوح إلى البطولة الكبيرة.

وأعلن النادي فتح باب التسجيل أمام القوارب الراغبة في المشاركة في الجولة الثانية، سواء التي شاركت في الجولة الأولى أم القوارب الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والفنية لإقامة السباق، الذي ينتظر أن يشهد تنافساً بين الفرق والبحارة الساعين إلى تحقيق أفضل النتائج ومواصلة حضورهم في منافسات التجديف المحلي.

وحددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني للجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، حيث يُغلق باب التسجيل عند الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر، فيما تبدأ إجراءات الفحص الفني للقوارب يوم السبت 14 نوفمبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، يعقبها الاجتماع التنويري الإلزامي للسكونية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً. ويُغلق المنزال عند الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يكون آخر موعد لوصول القوارب إلى خط البداية عند الساعة الثانية والنصف، تمهيداً لانطلاق السباق الأول في تمام الساعة الثالثة عصراً، مع إجراء فحص البطاقات الشخصية للمشاركين في المنطقة المخصصة بالقرب من خط البداية.

كما أكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام جميع المشاركين بالتعليمات الفنية والتنظيمية ومواعيد الحضور المحددة، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلامة المتسابقين ونجاح المنافسات.

وتحظى سباقات قوارب التجديف المحلية بمكانة مميزة ضمن فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لما تجسده من ارتباط وثيق بالحياة البحرية الإماراتية، وما تعكسه من قيم التعاون والعمل الجماعي والمهارة البدنية، إذ تعتمد المنافسات على التناغم بين أفراد الطاقم والقدرة على المحافظة على الإيقاع والقوة والتحمل طوال مسافة السباق.

وتشكل الجولة الثانية فرصة جديدة أمام الفرق المشاركة لإظهار جاهزيتها الفنية والبدنية، والبناء على نتائج الجولة الافتتاحية، في ظل التنافس الذي يميز هذه الفئة، وما تتطلبه من مهارات في التجديف والتنسيق بين أفراد القارب، إلى جانب الخبرة في التعامل مع ظروف البحر ومتغيرات السباق.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم الجولة الثانية يأتي امتداداً لجهود النادي في المحافظة على استمرارية السباقات البحرية التراثية وتطويرها، مشيراً إلى أن سباقات التجديف المحلي تحظى باهتمام كبير لما تمثله من قيمة رياضية وتراثية واجتماعية، وقال: «نتطلع إلى أن تواصل الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية الأجواء التنافسية التي تميز هذه الرياضة، التي تجمع بين القوة البدنية وروح الفريق والمهارات البحرية المتوارثة، ونحرص في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توفير جميع المقومات التنظيمية والفنية التي تضمن نجاح السباقات، وتمنح المشاركين فرصة تقديم أفضل مستوياتهم».

وأضاف: تمثل سباقات التجديف المحلي جزءاً أصيلاً من هويتنا البحرية، ونحرص على تعزيز حضورها بين الأجيال، وتشجيع الشباب على المشاركة فيها والتعرف إلى قيمتها التاريخية والرياضية. كما نتطلع إلى مشاركة واسعة في الجولة الثانية، بما يعكس الاهتمام المتواصل بهذه الرياضة، ويسهم في تعزيز مسيرة الرياضات البحرية التراثية في دبي.