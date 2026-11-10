الإمارات تتقدم 9 مراكز في ترتيب «أولمبياد الشباب داكار 2026»

عززت الإمارات موقعها في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقامة حالياً في العاصمة السنغالية حتى 13 نوفمبر الجاري، بعدما تقدمت تسعة مراكز لتحتل المركز الـ18 بالتساوي مع البرتغال، برصيد أربع ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، في أفضل حصيلة لها بتاريخ مشاركاتها في الحدث منذ النسخة الأولى بسنغافورة عام 2010.



وجاءت حصيلة الإمارات عبر ريان ملحان، صاحب ذهبية فردي الرجال في الريشة الطائرة، وسعيد عمر، المتوج بذهبية سباق 400 متر عدو للرجال، وأروى علي، صاحبة فضية سباق 100 متر عدو للسيدات، وعائشة محمد، الفائزة ببرونزية سباق 400 متر عدو للسيدات.



واحتفل وفد الإمارات في مقر إقامته بدكار بأبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى، بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والمهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، وأحمد الطيب، مدير وفد الإمارات في داكار، وجميلة عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.



وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بحصد ثلاث ميداليات من خلال ثلاثة لاعبين يمثل نجاحاً استثنائياً، يعكس المكانة المتنامية لألعاب القوى الإماراتية ودورها في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في المحافل الدولية.



وأوضح أن تتويج سعيد عمر وعائشة محمد، بعد فضية أروى علي، منح ألعاب القوى العلامة الكاملة بصعود جميع لاعبي المنتخب الثلاثة المشاركين إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن تنوع الميداليات يعكس تطور مستويات اللاعبين واللاعبات وقدرتهم على المنافسة الأولمبية.



ورفع المر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بهذا الإنجاز الأولمبي التاريخي الذي يعزز حضور الدولة على منصات التتويج العالمية.



وقال: «ألعاب القوى الإماراتية تؤكد اليوم أنها رافد رئيسي للميداليات والإنجازات الرياضية للدولة، وأن حضورها في المحافل الكبرى يمثل منافسة حقيقية على منصات التتويج. لقد شاركنا بثلاثة أبطال، وتُوّج كل منهم بميدالية، لنحقق العلامة الكاملة، وهي نتيجة استثنائية تعكس جودة الإعداد وكفاءة العمل الفني والاستراتيجي الذي ننتهجه».



وأضاف: «ذهبية سعيد عمر وفضية أروى علي وبرونزية عائشة محمد ثمار استراتيجية مستدامة تقوم على اكتشاف المواهب وصقل قدراتها والاستثمار في الفئات العمرية. وما تحقق اليوم امتداد للنجاحات الآسيوية السابقة، ودليل على قدرتنا على تحويل المواهب الواعدة إلى أبطال يصعدون إلى منصات التتويج الأولمبية، ومواصلة البناء على هذه المكتسبات».



وشدد على أن الاتحاد سيواصل تطوير منظومة إعداد اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة المواهب، وتعزيز المشاركات الدولية، موضحاً: «طموحنا لا يقاس بعدد الميداليات في بطولة واحدة، بل بقدرتنا على صناعة أجيال متعاقبة من الأبطال، وترسيخ ألعاب القوى بوصفها إحدى الرياضات الرئيسية الداعمة لإنجازات الإمارات في البطولات القارية والعالمية والأولمبية».



واختتم بتوجيه التهنئة إلى أبطال الإمارات، والأجهزة الفنية والإدارية، وكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن «ثلاث ميداليات من ثلاثة أبطال رسالة واضحة بأن ألعاب القوى الإماراتية تسير على الطريق الصحيح، وأن ما تحقق في داكار يمثل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات التي تليق باسم دولة الإمارات ومكانتها الرياضية».