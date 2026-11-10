ماراثون اليوم الوطني للمواطنين يشهد انطلاقة قوية على مضمار لهباب

شهد ميدان لهباب انطلاقة قوية للتمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن للمواطنين، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً تنافسوا في ثلاثة أشواط خُصصت لفئات عمرية مختلفة، في مشهد عكس الحضور المتجذر لرياضة الهجن في المجتمع الإماراتي، والاهتمام المتنامي بممارستها بين الأجيال، ضمن المنافسات التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تمهيداً للماراثون الختامي المرتقب في يناير المقبل.

وجاءت المنافسات على مضمار لهباب وسط أجواء حماسية، تميزت بقوة الأداء وتنوع أعمار المشاركين، الذين اجتمعوا على شغف رياضة ارتبطت بتاريخ الإمارات وحياة أهلها، في انطلاقة حملت دلالات تتجاوز حجم المشاركة إلى ما تمثله من استمرار حضور الهجن في حياة المجتمع، وانتقال مهاراتها ومعارفها بين الأجيال.

وشكل العدد الكبير من المتسابقين إحدى أبرز سمات هذه النسخة، إذ عكس اتساع قاعدة الممارسين وحرص الشباب على خوض المنافسات إلى جانب أصحاب الخبرة، في رياضة تتطلب مهارة في التعامل مع الهجن، وقدرة على التحمل، ومعرفة دقيقة بطبيعة المطايا وإيقاع السباقات، بما يمنح هذه التمهيديات أهمية فنية وتراثية في آن واحد.

ثلاثة أشواط... ومنافسة قوية

انطلقت المنافسات عبر ثلاثة أشواط للفئات العمرية المختلفة، امتدت لمسافة أربعة كيلومترات، وشهدت تنافساً على المراكز الأولى، وسط أداء عكس استعداد المشاركين وحرصهم على تحقيق نتائج متقدمة في مستهل مشوارهم نحو الماراثون الختامي.

ففي الشوط الأول، المخصص للفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، انتزع محمد راشد علي سيف لوتاه المركز الأول على ظهر «المغزل»، فيما حلّ راشد سالم كاسب المسافري في المركز الثاني على ظهر «متعب»، وجاء راشد محمد راشد خليفة الكتبي ثالثاً على ظهر «ميراج».

أما الشوط الثاني، لفئة الشباب من 18 إلى 29 عاماً، فقد شهد فوز أحمد راشد سعيد بن سرود بالمركز الأول على ظهر «هملول»، تلاه عبدالله محمد محمود آل رضا في المركز الثاني على ظهر «شمقان»، فيما احتل مطر محمد سهيل راشد الحميري المركز الثالث على ظهر «أشقر».

وفي الشوط الثالث، المخصص لفئة 30 عاماً وما فوق، تصدّر يحيى علي سعيد الملعاي المنافسة على ظهر «شاهين»، وحلّ خميس علي سعيد الملعاي في المركز الثاني على ظهر «الرماس»، فيما جاء خالد علي سيف علي النعيمي ثالثاً على ظهر «العابر».

تنوع الخبرات

وعكست نتائج الأشواط الثلاثة تنوع الخبرات بين المشاركين، وأهمية الاستعداد والقدرة على التعامل مع متطلبات السباق، في منافسات تمنح كل فئة عمرية مساحتها لإظهار المهارة والتميز، وتتيح للمتسابقين تقييم جاهزيتهم قبل المراحل المقبلة.

ويعكس اجتماع المشاركين من فئات عمرية متعددة استمرار هذه العلاقة، حيث يجد الشباب في الماراثون فرصة لاكتساب الخبرة وإثبات قدراتهم، فيما يواصل أصحاب التجربة حضورهم في المضامير، حاملين معهم معارف تراكمت عبر سنوات من الممارسة والتعامل مع الهجن.

كما تمنح السباقات التمهيدية المشاركين فرصة مهمة للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، واختبار مدى جاهزية مطاياهم للمنافسات المقبلة، في إطار مسار تنافسي يسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة بين مختلف الفئات العمرية.

دلالات وطنية

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مشاركة أكثر من 60 متسابقاً في انطلاقة ماراثون اليوم الوطني للهجن تحمل دلالات وطنية واجتماعية مهمة، تعكس عمق ارتباط أبناء الإمارات برياضة الهجن وحرصهم على المحافظة على مكانتها، وقال: إن ما يسعدنا في هذه المشاركة الكبيرة ليس العدد وحده، وإنما ما نراه خلفه من شغف واعتزاز وإصرار على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد. فحين يجتمع متسابقون من أعمار مختلفة في مضمار واحد، ندرك أن هذا الموروث ما زال حاضراً في حياة الناس، وأن الأجيال الجديدة اختارت أن تكون جزءاً من حاضرها ومستقبلها. وهذه هي القيمة الحقيقية لاستمرار مثل هذه البطولات، أن يبقى التراث ممارسة أصيلة تنتقل بالخبرة والمحبة من جيل إلى آخر.

انتماء واعتزاز

وأضاف الخاصوني: إن ارتباط الماراثون باليوم الوطني يمنحه معنى يتصل بالانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، فالهجن رافقت أهل هذه الأرض في تفاصيل حياتهم، وكانت شاهداً على صبرهم وقدرتهم على مواجهة تحديات البيئة، واليوم نرى أبناءهم يحافظون على هذا الإرث بروح المنافسة والإتقان. ونعتز بهذا الإقبال الذي يؤكد أن الرياضات التراثية تمتلك جمهورها وممارسيها، وأن مسؤوليتنا تتمثل في توفير الفرص التي تعزز حضورها، وتشجع الشباب على اكتساب مهاراتها، وتمنح أصحاب الخبرة دورهم في نقل معارفهم، بما يضمن استمرارها جزءاً حياً من ثقافتنا الوطنية.

وفي ختام المنافسات، تم تتويج أصحاب المراكز الأولى، في الأشواط الثلاثة، بحضور سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، وماجد بن بليشة الفلاسي رئيس ميدان لهباب، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية الإنجاز وروح المنافسة التي شهدها ميدان لهباب.