«إقامة دبي» يتوج بلقب بطولة كرة القدم المصغرة للمرة الأولى

توج فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» بلقب النسخة الرابعة من بطولة كرة القدم المصغرة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مهرجان كلباء الرياضي.

وتوج الفائزين سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، والدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الرياضي، وعادل صالح الحمادي، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالرحمن الدرمكي، مدير مهرجان كلباء الرياضي.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن الفرق المشاركة قدمت مستويات فنية مميزة خلال مختلف مراحل البطولة، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة، ويسهم في الارتقاء بقدرات المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق الموسم الجديد من دوري كرة القدم المصغرة.