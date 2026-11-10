ماكلروي يصعد لوصافة «السباق إلى دبي» ويقلص الفارق مع تشاكارا

اشتدت المنافسة على لقب «السباق إلى دبي» لموسم جولة «دي بي ورلد» للجولف، بعدما تقدم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي إلى المركز الثاني في التصنيف الصادر اليوم الثلاثاء، مقلصاً الفارق مع المتصدر الإسباني يوجينيو تشاكارا، قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم في عقارات جميرا للجولف بدبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وجاء تقدم ماكلروي عقب احتلاله المركز الثالث في بطولة أبوظبي «الدار»، التي توج بلقبها الإسباني جون رام، بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 3709 نقاط.

ويحتل تشاكارا الصدارة برصيد 4243 نقطة، بعدما أنهى بطولة أبوظبي في المركز الثاني والعشرين، فيما تراجع الأمريكي باتريك ريد إلى المركز الثالث برصيد 3528 نقطة، عقب حلوله في المركز الثالث والأربعين بالبطولة.

وقلص ماكلروي الفارق مع تشاكارا إلى 534 نقطة، ليخوض البطولة الختامية سعياً للتتويج بلقب «السباق إلى دبي» للمرة الثامنة في مسيرته، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولين مونتغمري.

واستفاد جون رام من تتويجه بلقب بطولة أبوظبي، ليحصد 1500 نقطة، ويتقدم إلى المركز السادس في التصنيف برصيد 2525 نقطة، محتفظاً بفرصة حسابية للمنافسة على لقب الموسم، إلى جانب ضمان وجوده ضمن المراكز العشرة الأولى المؤهلة للحصول على المكافآت المالية الختامية.

وتشهد البطولة الختامية مشاركة لاعب الإمارات أدريان أوتايغوي، الذي ضمن مكانه بين أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما احتل المركز السادس والأربعين برصيد 1231 نقطة، ليشارك في ختام الموسم للمرة الأولى ممثلاً للإمارات.