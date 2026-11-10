أبوظبي تستضيف الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء الجمعة

تستضيف أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء «الويك بورد والويك سيرف»، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة متسابقين ومتسابقات في مختلف الفئات والمستويات، ضمن برنامج يتضمن التصفيات والجولات التأهيلية والنهائيات.

وينظم البطولة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في إطار جهوده لتطوير رياضات التزلج على الماء، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لاكتساب الخبرات وتطوير قدراتهم الفنية والتنافسية.

وتنطلق المنافسات يوم الجمعة المقبل، بإقامة التصفيات التأهيلية لفئات «الويك سيرف»، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة والربع مساءً، وتشمل فئات الهواة والمفتوحة للرجال والسيدات، ضمن منافسات «السيرف» و«السكيم».

وتشهد منافسات السبت 14 نوفمبر انطلاق مسابقات «الويك بورد» في الثامنة صباحاً، بإقامة التصفيات التأهيلية لفئات المبتدئين للرجال والسيدات، والناشئين، والمستوى المتوسط للرجال، إلى جانب فئات «الفري رايد» للرجال والسيدات.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني جولات الفرصة الأخيرة للتأهل إلى النهائيات في عدد من الفئات، بما يمنح المتسابقين فرصة إضافية للمنافسة على بطاقات التأهل، على أن تختتم منافسات اليوم عند الخامسة مساءً.

وتقام المنافسات النهائية يوم الأحد 15 نوفمبر، حيث تنطلق في الثامنة صباحاً بنهائي فئة الهواة للرجال في «الويك سيرف»، تليها نهائيات الرجال والسيدات في مختلف فئات «السيرف» و«السكيم».

وتبدأ نهائيات «الويك بورد» عند الساعة الواحدة والربع ظهراً، وتشمل فئات الناشئين والمبتدئين والمستوى المتوسط و«الفري رايد»، على أن تختتم المنافسات في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، قبل إقامة حفل تتويج الفائزين وتوزيع الجوائز في الخامسة مساءً.

وتهدف الجولة الأولى إلى دعم انتشار رياضتي «الويك بورد» و«الويك سيرف» محلياً، وتشجيع مشاركة مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقل مهاراتها، بما يسهم في تطوير الرياضات البحرية في الدولة.