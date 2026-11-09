اتحاد الكاراتيه يناقش تطوير منظومة التحكيم

ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، عدداً من الملفات الفنية والإدارية في إطار خطة تطوير منظومة العمل المؤسسي والفني، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف اللجان والمنتخبات، بما يعزز مكانة اللعبة ويواكب تطلعاتها نحو مزيد من التميز والإنجاز.



واستعرض المجلس خلال اجتماعه الأخير الذي عقد برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بحث سبل تطوير منظومة التحكيم وتعزيز حضور الكاراتيه الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.



وشهد الاجتماع استعراض لائحة الحكام، حيث قرر المجلس تكليف كل من الخبير محمد عباس، رئيس اللجنة الفنية والمدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي محمد عزازي، مقرر لجنة الحكام، بمراجعة اللائحة وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بما يتوافق مع لائحة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه، على أن يتم رفع اللائحة المعدلة إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها.



وناقش الاتحاد مشاركات المنتخبات الوطنية للكاراتيه ونتائجها خلال الفترة الماضية، في إطار متابعة الأداء الفني وتقييم حصيلة المشاركات، بما يسهم في دعم مسيرة المنتخبات وتعزيز فرص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الاستحقاقات المقبلة.