بمشاركة قياسية.. انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا بأبوظبي، بإقامة نزالات فئتي الكبار والأساتذة من حملة الحزام الأزرق للرجال والسيدات، وتستمر فعالياتها حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة، في واحدة من أكبر البطولات العالمية وأكثرها حضوراً على أجندة رياضة الجوجيتسو.

واتسمت نزالات اليوم الأول بتقارب واضح في المستويات الفنية، وسط مشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثلون أندية وأكاديميات محلية ودولية، حيث شهدت المواجهات تنافساً قوياً وسعياً دؤوباً لصعود منصات التتويج، فيما أضفى الحضور الجماهيري أجواءً مميزة عكست الشعبية المتنامية التي تحظى بها البطولة، والمكانة التي وصلت إليها على مستوى مجتمع الجوجيتسو العالمي.

وحملت منافسات اليوم الأول أهمية خاصة لفئة الهواة، إذ مثلت محطة مهمة للاعبين الساعين إلى اختبار قدراتهم أمام مدارس وأساليب فنية مختلفة، واكتساب المزيد من الخبرات الدولية، في ظل ما توفره البطولة من احتكاك مع نخبة من اللاعبين من مختلف القارات، وهو ما يجعلها منصة لتطوير المواهب والانتقال بها إلى مستويات تنافسية أعلى.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الانطلاقة القوية للنسخة الثامنة عشرة تعكس المكانة التي رسختها البطولة على الساحة الدولية، والنجاح الذي حققته أبوظبي في تطوير هذا الحدث ليصبح محطة رئيسية على أجندة اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء العالم.

وقال الظاهري: إن اتساع قاعدة المشاركة والتطور المستمر في المستوى الفني للمنافسات يجسدان رؤية طويلة المدى تقوم على الاستثمار في الرياضيين، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتمنح اللاعبين في مختلف الفئات العمرية والأحزمة فرصة تطوير مستوياتهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية.

وأضاف الظاهري: إن البطولة منتج إماراتي مميز، أسهم في نشر اللعبة على المستوى العالمي منذ انطلاقها عام 2009، مشيراً إلى أن المشاركة فيها أصبحت هدفاً لكثير من اللاعبين حول العالم لما تمثله من قيمة فنية وتنافسية، وفرصة حقيقية لإثبات القدرات والتقدم في التصنيف الدولي.

وأوضح الظاهري، أن منافسات الهواة تمثل إحدى الركائز الأساسية للبطولة، إذ تتيح للاعبين فرصة التنافس على الساحة الدولية، واكتساب الخبرة واختبار قدراتهم أمام منافسين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن الاتحاد يحرص على توفير منظومة تنظيمية وفنية متكاملة تمنح جميع المشاركين أفضل الظروف لتقديم مستوياتهم، بما يرسخ دور أبوظبي في إعداد الأجيال الجديدة من الأبطال. وشهد اليوم الأول حضوراً لافتاً للاعبين الإماراتيين الذين قدموا مستويات قوية أمام منافسين من مختلف دول العالم، مستفيدين من برامج الإعداد والتأهيل التي تنفذها الأندية والأكاديميات المحلية، وهو ما انعكس على الأداء الفني والقدرة على مجاراة نخبة اللاعبين المشاركين في البطولة.

وفي أبرز النتائج الإماراتية، توج منصور المنصوري، لاعب «أبوظبي تيم»، بالميدالية الفضية في منافسات الحزام الأزرق لفئة الأساتذة ضمن بطولة أبوظبي العالمية للهواة، معرباً عن سعادته بالصعود إلى منصة التتويج في بطولة تعد من أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وقال المنصوري: المنافسة مع لاعبين من مختلف دول العالم تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرات وتطوير المستوى الفني، مؤكداً أن الميدالية الفضية ستكون حافزاً لمواصلة العمل والتدريب من أجل تحقيق نتائج أفضل في النسخ المقبلة، والتدرج في مستويات الأحزمة وصولاً إلى المنافسة على الألقاب الكبرى، مشيداً بالدعم الذي وفرته أكاديميته وجهازه الفني طوال مراحل الإعداد.

كما شهد اليوم الأول حضوراً قوياً للاعبين واللاعبات البرازيليين، الذين واصلوا تأكيد مكانتهم في البطولة، مستندين إلى التاريخ العريق للبرازيل في رياضة الجوجيتسو، في ظل منافسة متزايدة من لاعبي الإمارات ونخبة من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وأحرزت البرازيلية جوليانا سيدادي، لاعبة أكاديمية «سكوربيون جوجيتسو»، ذهبية الحزام الأزرق لفئة الهواة للسيدات لوزن 95 كجم، مؤكدة أن الفوز في أبوظبي يمثل محطة بارزة في مسيرتها الرياضية، وتتويجاً لسنوات من التدريب والاستعداد، مشيرة إلى أن بطولة أبوظبي تحظى بمكانة كبيرة لدى لاعبي الجوجيتسو في البرازيل، وأن التتويج فيها يعد إنجازاً يتطلع إليه كثير من اللاعبين، لما تمثله من قيمة فنية وتاريخية على مستوى اللعبة.

وأضافت: إن المنافسة شهدت مستويات فنية مرتفعة أمام لاعبات متميزات، وإن الصعود إلى منصة التتويج في أبوظبي سيبقى من أبرز محطات مسيرتي الرياضية، معربة عن تطلعها للعودة في النسخ المقبلة والمنافسة على المزيد من الألقاب.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة نزالات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي العالمية للهواة، المخصصة لفئتي الكبار والأساتذة من حملة الحزام الأبيض للرجال والسيدات، بالتزامن مع انطلاق بطولة أبوظبي العالمية للباراجوجيتسو، التي تتيح لأصحاب الهمم فرصة التنافس وإبراز قدراتهم في واحدة من أبرز البطولات الدولية المتخصصة.

وتكتسب منافسات الباراجوجيتسو أهمية خاصة لما تؤديه الرياضة من دور في تعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الإرادة وروح التحدي والإصرار، وإبراز قدرات أصحاب الهمم وإنجازاتهم، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات في دعم مشاركتهم وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية.

وإلى جانب المنافسات الرياضية، تتضمن البطولة برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة الموجهة للعائلات والزوار، بما يعزز تجربة الحضور، ويوفر للمشاركين وضيوف أبوظبي مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الثقافات، في حدث يجمع بين التنافس الرياضي والتنظيم الاحترافي ويعكس المكانة المتنامية التي رسختها أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية.