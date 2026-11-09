بمشاركة أكثر من 40 متسابقاً.. ماراثون اليوم الوطني للأجانب يجمع العالم على مضامير الهجن في المرموم

اجتمعت ثقافات العالم على أرض المرموم، حيث خاض أكثر من 40 متسابقًا من 28 جنسية منافسات النسخة الثامنة من التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للأجانب، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مشهد احتفالي جمع بين حماس السباقات وروح التعايش التي تميز دولة الإمارات، وحوّل مضمار الهجن إلى مساحة يلتقي فيها المقيمون من مختلف أنحاء العالم حول واحدة من أعرق الرياضات المرتبطة بتاريخ البلاد وهويتها الوطنية.

شهد نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم إقامة ثلاثة أشواط، توزعت على فئات السيدات والرجال، وسط منافسات اتسمت بالحماس والإصرار على تحقيق المراكز المتقدمة، في نسخة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاركين وتنوع جنسياتهم، بما يعكس اتساع الاهتمام بهذه التجربة التراثية التي تمنح المقيمين فرصة للتعرف على ثقافة الإمارات من خلال ممارسة إحدى رياضاتها الأصيلة.

جاءت المنافسات في أجواء حافلة بالتشجيع والتفاعل، حيث حرص المشاركون على تقديم أفضل مستوياتهم، مستفيدين من الخبرات التي اكتسبوها في التعامل مع الهجن والتدرب على ركوبها على أيدي مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيما أضفى تنوع المشاركين وجنسياتهم طابعًا خاصًا على الحدث، الذي أصبح موعدًا يجمع عشاق هذه الرياضة من مختلف الثقافات على أرض الإمارات.

منافسات تحسم المراكز

أسفرت نتائج الشوط الأول، المخصص لفئة السيدات الوزن المفتوح لمسافة 1200 متر، عن فوز باربارا ليفاستري من بولندا بالمركز الأول، فيما حلت ناتالي شانتلي من المملكة المتحدة في المركز الثاني، وجاءت الفرنسية سيليني راشيل في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الرجال لمسافة 1200 متر، انتزع فتين فيصل من الهند المركز الأول، وحل أحمد بهاء من جمهورية مصر العربية في المركز الثاني، فيما جاء يانغ لي من الصين في المركز الثالث.

أما الشوط الثالث، الذي خُصص لفئة السيدات وزن الفردة لمسافة 1500 متر، فقد شهد فوز الروسية إيكاترينا كودريا بالمركز الأول، تلتها يونغ يو ليف من الصين في المركز الثاني، فيما حلت اودي ديرفلينجير من فرنسا في المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات، جرى تتويج أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الثلاثة، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك، مدير إدارة الفعاليات في المركز، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، وسط أجواء احتفالية عكست روح الماراثون وما شهده من تنافس وتفاعل بين المشاركين من مختلف الجنسيات.

تجربة تتجاوز المضمار

وتحمل النسخة الثامنة من ماراثون اليوم الوطني للأجانب دلالة خاصة في مسيرة الحدث، الذي استطاع على مدى سنوات أن يفتح أبواب رياضة الهجن أمام المقيمين من مختلف الجنسيات، ويمنحهم فرصة الاقتراب من جانب مهم من الحياة الإماراتية، بما يتضمنه من معارف ومهارات وتقاليد ارتبطت بعلاقة الإنسان بالصحراء.

ويكتسب الماراثون أهميته من طبيعة التجربة التي يقدمها للمشاركين، إذ ينتقل التعرف على التراث من المشاهدة إلى الممارسة، ومن المعرفة العامة إلى اكتساب مهارات عملية تتيح للمشارك فهم تفاصيل هذه الرياضة وتقدير ما تتطلبه من صبر وانضباط وقدرة على التعامل مع الهجن.

كما تعكس المشاركة المتنامية في الماراثون المكانة التي تحظى بها الرياضات التراثية في المجتمع الإماراتي، وقدرتها على استقطاب المهتمين بها من خلفيات ثقافية متنوعة، في بيئة تتيح للجميع اكتشاف جوانب من تاريخ الدولة وموروثها من خلال تجربة مباشرة.

الإمارات تجمع العالم

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن ماراثون اليوم الوطني للأجانب يقدم صورة من خصوصية المجتمع الإماراتي الذي يعتز بثقافته ويفتح أبوابها لكل من يعيش على أرضه، مشيرًا إلى أن مشاركة أكثر من 40 متسابقًا يمثلون 28 جنسية تعكس نجاح الحدث في بناء علاقة إنسانية بين المقيمين والموروث المحلي.

وقال عبد الله حمدان بن دلموك: إن أجمل ما يمكن أن نقدمه لضيوف الإمارات هو أن نتيح لهم فرصة عيش ثقافتنا، وأن يصبحوا جزءًا من حكايتها. فحين يمتطي شخص جاء من أقصى العالم ظهر الهجن، ويتعلم مهارات ارتبطت بحياة أجدادنا، فإنه يكتشف جانبًا من شخصية هذا الوطن لا يمكن أن تنقله الكلمات وحدها. وهذه إحدى القيم التي تميز الإمارات؛ فهي تمنح من يعيش على أرضها فرصة التعرف على هويتها والاقتراب من تفاصيلها، مع احترامها لما يحمله كل إنسان من ثقافة وتجربة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نعتز بأن نرى هذا التنوع الكبير من الجنسيات يجتمع في مضمار واحد، ويتشارك الحماس والتحدي والفرح بالإنجاز. فالتعايش الذي نفاخر به في دولة الإمارات يجد تعبيره الحقيقي في مثل هذه المشاهد، حين تتحول الرياضة إلى لغة مشتركة، وتصبح المشاركة في موروثنا مناسبة لبناء الصداقات وتعميق الروابط بين الناس. وما يهمنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هو أن تبقى هذه التجارب حاضرة ومتاحة، وأن يخرج كل مشارك منها وهو يحمل معرفة جديدة وتقديرًا أكبر للثقافة الإماراتية، وذكرى جميلة عن وطن جمعه بالآخرين على المحبة والاحترام.

المرموم ملتقى الثقافات

شهد الماراثون حضوراً جماهيرياً من عائلات المشاركين وأصدقائهم وأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، الذين تفاعلوا مع مجريات الأشواط وشجعوا المتسابقين، في أجواء أضافت إلى المنافسات طابعًا اجتماعيًا يعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

وامتزجت مشاعر الفرح والتشجيع على امتداد المضمار، حيث تابع الحضور المشاركين وهم يخوضون السباقات مرتدين زي الركوب المخصص، في مشهد جمع وجوهًا ولغات متعددة حول رياضة إماراتية أصيلة، وأظهر كيف يمكن للفعاليات التراثية أن تخلق مساحات للتعارف والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

ويعزز هذا الحضور الجماهيري البعد المجتمعي للماراثون، الذي يجمع المشاركين وعائلاتهم في تجربة تتيح لهم التعرف عن قرب على تقاليد سباقات الهجن وأجوائها، بما يرسخ مكانة المرموم وجهة للرياضات التراثية والأنشطة الثقافية في دبي.