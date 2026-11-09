«دبي بريميير بادل» تستهدف رقماً قياسياً جديداً للحضور الجماهيري

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» أن مؤشرات مبيعات التذاكر تعزز التوقعات بتسجيل رقم قياسي جديد للحضور الجماهيري في النسخة الثالثة، مع إمكانية تجاوز 8 آلاف متفرج في المباراة النهائية، مقارنة بـ7 آلاف و562 مشجعاً حضروا المباراة النهائية للنسخة الماضية في مجمع حمدان الرياضي.



ونجحت البطولة خلال النسختين الماضيتين في تسجيل رقمين قياسيين متتاليين للحضور الجماهيري على مستوى بطولات البادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تتطلع إلى تحقيق رقم أكبر في النسخة الحالية، التي تشهد مشاركة 48 فريقاً في منافسات الرجال، و28 فريقاً في منافسات السيدات، بمشاركة نخبة من أبرز المصنفين عالمياً.



وأكد إيفان موديا، مدير البطولة، أن النسخة الثالثة تشهد منافسات قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب مستويات اللاعبين وصعوبة التنبؤ بنتائج المواجهات، مشيراً إلى أن غياب الإسباني أليخاندرو غالان، المصنف الثاني عالمياً، بسبب الإصابة، لم يقلل من قوة المنافسة.



وأوضح موديا أن القرعة أفرزت مواجهات مرتقبة، لا سيما في المسار الذي يضم الثنائي الأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون، مع احتمالية مواجهتهما في الدور نصف النهائي للفريق المتأهل من بين الثنائي الأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك والإسباني جون سانز، المصنف الثالث، أو الثنائي الإسباني ميغيل يانغواس وخورخي نييتو، المصنف الخامس، بما يعزز من قوة المنافسة ويجعل نتائج المواجهات مفتوحة على مختلف الاحتمالات.



واختتم موديا بالتأكيد على أهمية مشاركة اللاعبين الإماراتيين في البطولة، ودورها في إلهام الأجيال الجديدة وتشجيعها على ممارسة اللعبة والتوجه نحو المنافسة الاحترافية، مشيداً بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للتنس والبادل في تطوير اللعبة، والاستثمار في برامج اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسين.