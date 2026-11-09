منتخبنا يشارك بأربعة فرق في بطولة أمم آسيا للشطرنج

يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج في بطولة أمم آسيا للرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وتنطلق غداً الثلاثاء، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة، وبإجمالي 150 لاعباً ولاعبة، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة.

ويمثل منتخب الإمارات أربعة فرق، بواقع فريقين للرجال ومثلهما للسيدات، في مشاركة تعكس اتساع قاعدة اللعبة وتطور مستوياتها في الدولة.



ويرأس بعثة المنتخب عبدالله حسن الحمادي، ويضم منتخب الرجال «A» كلاً من سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وسعيد إسحاق، وأحمد فريد، وإبراهيم سلطان، بقيادة المدرب تشابا بالوغ.



فيما يضم منتخب الرجال «B» كلاً من محمد سعيد اليليلي، وراشد حسين الحمادي، وحمدان إدريس الحامد، وصقر عيسى، ومحمد يوسف آل علي، بقيادة المدرب ألكسندر راحمانوف، والإداري عبدالله علي.



وعلى مستوى السيدات، يضم منتخب السيدات «A» كلاً من روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعنود عيسى، وعهود عيسى، بقيادة المدرب فلاديمير أكوبيان، والإدارية عبير علي محمد.



فيما يضم منتخب السيدات «B» كلاً من زينب درويش المعمري، وآمنة صقر المري، وميرة صقر المري، وموزة ناصر الهاشمي، ومريم خليفة القبيسي، بقيادة المدرب أحمد عدلي، والإدارية عائشة عبيد الزرعوني.



وتُقام منافسات البطولة في فندق شيراتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات القارة الآسيوية، وسط تطلعات المنتخب الوطني إلى تقديم مستويات فنية مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.



وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن مشاركة المنتخب بأربعة فرق في بطولة أمم آسيا للرجال والسيدات تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، والاهتمام بتوسيع قاعدة اللاعبين واللاعبات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العناصر الوطنية لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات قوية من مختلف مدارس الشطرنج الآسيوية.



وقال: «نحرص من خلال هذه المشاركة على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، وتقديم مستويات فنية تعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد لتطوير اللعبة، كما نثق بقدرات لاعبينا ولاعباتنا على تحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من هذه التجربة القارية المهمة، لا سيما في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات آسيا».



وأضاف: «تمثل استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري فرصة مهمة لتأكيد مكانة الإمارات على خريطة الشطرنج الدولية، وما تمتلكه من إمكانات وخبرات تنظيمية قادرة على استضافة كبرى البطولات. كما نثمّن جهود الجهات المنظمة والشركاء في توفير البيئة المناسبة لإنجاح هذا التجمع الآسيوي».