برنامج حافل بالفعاليات الرياضية والمجتمعية في «ترايثلون دبي T100»

أعلن منظمو «ترايثلون دبي T100» عن برنامج حافل بالفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال الحدث العالمي الذي يقام بتنظيم ودعم من منظمة محترفي الترايثلون «PTO»، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لتحدي دبي للياقة.



وستتحول حديقة شاطئ الممزر إلى وجهة نابضة بالحيوية مع ثلاثة أيام حافلة بالسباقات والأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات لكل أفراد العائلة.



ويقام خلال فعالية ترايثلون دبي T100 سباقي المحترفين للرجال والسيدات يوم السبت 14 نوفمبر، لتصبح دبي المحطة الأخيرة قبل نهائي بطولة العالم لترايثلون T100، المقرر إقامته في قطر خلال ديسمبر المقبل.



ويتصدر قائمة المشاركين في سباق الرجال هايدن وايلد، بطل العالم الحالي للترايثلون T100 والحاصل على ميداليتين أولمبيتين، إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين، من بينهم جيك بيرتويستل ولاسه نيغارد بريستر.

أما سباق السيدات، فيشهد مشاركة جولي ديرون، الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 وحاملة لقب دبي T100، التي ستواجه منافسة قوية من أبرز نجمات اللعبة، وفي مقدمتهن كيت وو، بطلة العالم الحالية للترايثلون T100، وجورجيا تايلور براون.



ومع إقامة سباقي الرجال والسيدات خلال الفترة الصباحية نفسها، ستكون الجماهير على موعد مع منافسات حافلة بالإثارة وأجواء استثنائية من الحماس والتشويق.



وتنطلق فعاليات عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 7:30 حتى 11:00 صباحاً، بإقامة سباق الأكواثلون المدرسي المجاني، المخصص للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، إذ يجمع السباق بين السباحة والجري، عبر مسافات تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويحصل كل مشارك يُكمل السباق على ميدالية.