برعاية هزاع بن زايد.. العين تستضيف بطولتين دوليتين للرماية بجوائز 1.8 مليون درهم

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تستضيف مدينة العين بطولتَي العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، وجائزة العين الصحراوية الكبرى لـ«سبورتينغ»، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليون درهم (500 ألف دولار أمريكي).

وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، التي تستمر حتى غد الثلاثاء، بمشاركة 270 رامياً من 30 دولة، بينهم 38 رامياً إماراتياً، وتقام منافساتها على ميادين نادي العين للرماية والفروسية.

وتقام بطولة جائزة العين الصحراوية الكبرى لـ«سبورتينغ» في نادي شركة «إدكا» بمنطقة البطحاء، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة 226 رامياً من 28 دولة، بينهم 36 رامياً إماراتياً.

وتبلغ الجوائز المالية لكل بطولة 734 ألفاً و500 درهم (200 ألف دولار)، إضافة إلى 367 ألفاً و250 درهماً (100 ألف دولار) لجائزة التحدي، إلى جانب تخصيص 20 جائزة نقدية للرماة العرب، بهدف تشجيع المشاركة العربية في المنافسات.

وأكد محمد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولتين تمثل حافزاً لمواصلة تطوير رياضة الرماية، وتعزيز حضور الإمارات في المنافسات الدولية.

وأوضح أن تنظيم البطولتين يأتي ضمن جهود الاتحاد لاستقطاب نخبة الرماة من مختلف دول العالم، وإتاحة الفرصة للرماة الإماراتيين للاحتكاك بالمستويات الدولية وتبادل الخبرات، فضلاً عن الإسهام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمدينة العين، وإبراز جاهزيتها لاستضافة البطولات الكبرى.

وأشار النيادي إلى اكتمال التجهيزات والاستعدادات لاستضافة البطولتين، وتهيئة الميادين والمرافق لاستقبال المشاركين، مؤكداً أهمية تنظيم المنافسات الدولية في تطوير المستوى الفني للرماة، وتعزيز خبرات الكوادر الوطنية في إدارة البطولات وتنظيمها.

وأضاف أن استضافة البطولتين تسهم في دعم السياحة الرياضية بمنطقة العين، من خلال استقطاب الرماة ومرافقيهم من مختلف دول العالم، وتعريفهم بالمقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة والخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأعرب رئيس اتحاد الإمارات للرماية عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للقطاع الرياضي، وللجهات الداعمة والشركاء والمتطوعين على جهودهم في تنظيم البطولتين.