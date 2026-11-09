رئيس «فيتاس»: بطولتا العين تعززان انتشار رماية الأطباق وتبادل الخبرات

أكد جان فرانسوا بالينكاس، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات الرماية بأسلحة الصيد «فيتاس»، أن استضافة العين بطولتَي «الكومباك سبورتينغ» و«السبورتينغ» تسهم في تطوير رياضة رماية الأطباق وتوسيع قاعدة ممارسيها، مشيداً بالمنشآت الرياضية التي تستضيف المنافسات، ومستوى التعاون مع اتحاد الإمارات للرماية.

وأعرب بالينكاس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولتين الدوليتين في العين، عن تقديره لجهود اتحاد الإمارات للرماية في تطوير اللعبة، مؤكداً حرص الاتحاد الدولي على تعزيز التعاون لدعم انتشارها في المنطقة، وتوفير فرص لتبادل الخبرات بين الرماة.

وأوضح أن منافسات «السبورتينغ» و«الكومباك سبورتينغ» تعتمد على إصابة أطباق طينية تحاكي في حركتها مسارات الطرائد، دون استخدام حيوانات حية، مشيراً إلى أن تنوع مسارات الأطباق وتصميم الميادين يمنح كل منافسة خصائص فنية مختلفة، ويختبر قدرة الرماة على التكيف مع أوضاع الرمي المتغيرة.

وأضاف أن منافسات «السبورتينغ» تتميز بمسارات أطول للأطباق، بينما تعتمد «الكومباك سبورتينغ» على مسارات أقصر، موضحاً أن تنوع تصميم الميادين وطبيعة المنافسات يسهمان في جذب المزيد من الممارسين إلى هذين التخصصين.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي يشرف على تخصصات الرماية غير الأولمبية، ويعمل بالتكامل مع الاتحادات المسؤولة عن التخصصات الأولمبية، بهدف دعم تطور رياضة الرماية بمختلف فروعها.

وشدد بالينكاس على أن تعليم قواعد السلامة يمثل أساس ممارسة الرماية الرياضية، مؤكداً أن إعداد الناشئين لا يقتصر على تطوير المهارات الفنية، بل يشمل أيضاً ترسيخ الانضباط والمسؤولية واحترام الآخرين، والالتزام بتعليمات الميدان والتعامل الآمن مع المعدات الرياضية.

ولفت إلى أن مشاركة أجيال مختلفة في التدريبات والمنافسات تمنح الرماة الشباب فرصة للاستفادة من خبرات الممارسين الأكبر سناً، وتسهم في نقل قواعد السلامة والسلوك الرياضي إليهم من خلال الممارسة العملية.