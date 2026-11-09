نهيان بن زايد يشهد ختام بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة ويتوج الفائزين

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ختام منافسات بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة، التي نظمها نادي أبوظبي للمبارزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بأبوظبي، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة من 14 دولة.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور أنجاله الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، الذي شارك في منافسات فئة الشباب تحت 12 سنة بسلاح سيف المبارزة.

وشهدت البطولة منافسات في مختلف الأسلحة والفئات العمرية للرجال والسيدات، ضمن فئات تحت 12 و14 و17 سنة والكبار، بمشاركة دولية متنوعة ومستويات فنية مرتفعة.

وأسفرت النتائج عن تتويج حمد الجلاف بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش لفئة الشباب العمومي، وأليكس ماركس بذهبية سلاح سيف المبارزة للفئة نفسها، فيما أحرزت تولين سالم ذهبية سلاح سيف المبارزة للفتيات تحت 17 سنة، وتوج زين حفور بذهبية سلاح سيف المبارزة للشباب تحت 12 سنة.

وحضر مراسم الختام محمد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، وحمدة القبيسي وماجد المنصوري، عضوا مجلس إدارة النادي.