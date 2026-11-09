الإمارات تتوج بذهبية الفرق المختلطة في غرب آسيا للريشة الطائرة

توج منتخب الإمارات للريشة الطائرة بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق المختلطة تحت 16 سنة في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في مملكة البحرين بمشاركة 10 منتخبات، بعدما قلب تأخره أمام المنتخب السعودي بنتيجة مباراتين مقابل مباراة إلى فوز بثلاث مباريات مقابل مباراتين، ليحسم اللقب لصالحه.

وجاء حسم المواجهة عبر مباراة الزوجي المختلط، التي نجح خلالها الثنائي مايد طارق العبيد الله ولجين أبو سالم في تحقيق الفوز، ليمنحا منتخب الإمارات الانتصار والميدالية الذهبية، بعد مواجهة شهدت عودة المنتخب في النتيجة مرتين.

ومثل منتخب الإمارات في البطولة كل من مايد طارق العبيد الله، وسلطان الحامد، ودانة أحمد، ولجين أبو سالم، تحت قيادة المدرب محمود طيفور، وبمرافقة الإدارية مريم حسن البلوشي.

وهنأ الدكتور سالم المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري بالإنجاز، مشيداً بقدرة المنتخب على العودة في النتيجة مرتين، والثبات الذي أظهره اللاعبون بعد خسارة الشوط الأول من المباراة التي حسمت اللقب.

وثمّن المزروعي دعم وزارة الرياضة لبرامج الاتحاد، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تحقيق الإنجاز القاري.