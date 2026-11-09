خليفة بن طحنون بن محمد يتوّج الإسباني جون رام بطلاً لأبوظبي «الدار» للجولف

توّج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الإسباني جون رام بلقب النسخة الـ21 من بطولة أبوظبي «الدار» للجولف 2026، التي أقيمت على مدى أربعة أيام بملعب «ياس لينكس» في جزيرة ياس بأبوظبي، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة «دي بي ورلد» للجولف.

ونجح رام في تسجيل 5 ضربات تحت المعدل خلال الجولة الأخيرة، لينهي البطولة بإجمالي 23 ضربة تحت المعدل، متقدماً على الإنجليزي تيريل هاتون، الذي حل ثانياً برصيد 21 ضربة تحت المعدل، فيما جاء الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي ثالثاً بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل.

وتُعد البطولة أولى بطولتَي التصفيات الختامية لموسم جولة «دي بي ورلد»، بمشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً وفق ترتيب «السباق إلى دبي»، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً في الترتيب إلى البطولة الختامية المقررة الأسبوع المقبل في دبي، والتي تشهد إسدال الستار على منافسات الموسم.

وشهد مراسم التتويج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور محمد عبدالله الزعابي، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والعضو المنتدب لميرال، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة اللواء طيار متقاعد عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بالمكانة الدولية التي حققتها بطولة أبوظبي «الدار» للجولف، مؤكداً أن نجاحاتها المتواصلة تأتي بفضل الدعم الذي تحظى به الرياضة في أبوظبي من القيادة الرشيدة، والبنية التحتية المتطورة التي جعلت الإمارة وجهة عالمية لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد معاليه أن البطولة تمثل نموذجاً لنجاح أبوظبي في توظيف الرياضة لتعزيز حضورها العالمي، من خلال الجمع بين التنظيم المتميز والمنافسات الرياضية عالية المستوى، بما يواكب التطور الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن البطولة، منذ انطلاقتها عام 2006، أسهمت في دعم الحركة السياحية والاقتصادية عبر استقطاب آلاف الزوار وعشاق الجولف من مختلف أنحاء العالم، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة والخدمات عالية الجودة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارات من أمن واستقرار وقيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات المختلفة.

من جانبه، أشاد سعادة عارف حمد العواني بالنجاح الذي حققته النسخة الـ21 من البطولة، التي استضافها ملعب ياس لينكس للمرة الخامسة، مثمناً جهود الجهات الراعية والشركاء واللجنة المحلية المنظمة والمتطوعين وممثلي جولة «دي بي ورلد».

وهنأ العواني الإسباني جون رام بالتتويج، مؤكداً أن أبوظبي تواصل تعزيز حضورها الرياضي الدولي عبر استضافة البطولات الكبرى وتوفير بيئة تنظيمية وتنافسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في استقطاب نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن بطولة أبوظبي «الدار» للجولف تتمتع بأهمية كبيرة ضمن روزنامة جولة «دي بي ورلد»، باعتبارها أولى بطولتَي التصفيات الختامية للموسم، وتجمع مجموعة من أبرز نجوم اللعبة عالمياً.

وأضاف أن الحضور الجماهيري الكبير خلال أيام البطولة الأربعة، إلى جانب المتابعة التلفزيونية لملايين المشاهدين حول العالم، يؤكد نجاح الحدث في استقطاب عشاق الجولف وتعزيز انتشار اللعبة.

وأشار إلى استمرار مجلس أبوظبي الرياضي في توسيع قاعدة ممارسي الجولف في أبوظبي والمنطقة، من خلال استضافة البطولات الدولية ودعم البرامج الأكاديمية والمبادرات التطويرية، بهدف اكتشاف المواهب وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.