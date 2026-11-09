تتويج الفائزين بالجولة الثالثة للإبحار الشراعي الداخلي في أبوظبي

اختتمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة من سباق الإبحار الشراعي الداخلي، بمشاركة أكثر من 40 بحاراً وبحارة من منتسبي الأكاديمية في أبوظبي والمرفأ، تنافسوا في سبع فئات ضمن قاربي «الأوبتيمست» و«الإلكا».

وفي منافسات الأوبتيمست للناشئين تحت 10 سنوات، أحرز حمد المهيري المركز الأول، تلاه هزاع إبراهيم سلطان إبراهيم ثانياً، وسعود علي محمد ثالثاً، فيما تصدرت الماسة محمد علي المرزوقي منافسات الفتيات، وحلت المزون محمد علي المرزوقي في المركز الثاني.

وفي فئة الأوبتيمست للأولاد، توج ذياب المهيري بالمركز الأول، وجاء علي إبراهيم سلطان إبراهيم ثانياً، وحمد المهيري ثالثاً.

وفي منافسات الإلكا 4 للناشئين تحت 14 سنة، حصد عبدالرحمن البحري المركز الأول، تلاه اليازية الحمادي في المركز الثاني، وسلطان إبراهيم سلطان ثالثاً، فيما فازت مروة الحمادي بلقب فئة الإلكا 4 للفتيات، أمام اليازية الحمادي ومهرة المرزوقي.

وفي فئة الإلكا 4 للبنين، أحرز عبدالله الزبيدي المركز الأول، وجاء راشد سلطان الظاهري ثانياً، وعمر قنديل ثالثاً، بينما توج عثمان عبدالكريم الحمادي بلقب فئة الإلكا 7 للرجال، متقدماً على حمزة إسماعيل العلي وسيميون خريستوف.

وعقب ختام المنافسات، كرّم الفائزين خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد المرزوقي، كبير المدربين، وخليفة السعدي، مشرف الأكاديمية.

وأكد خليفة السويدي أهمية السباقات الداخلية في إعداد البحارة، لما توفره من فرص للانتقال من التدريبات إلى المنافسات، وتتيح للأجهزة الفنية تقييم مستويات المشاركين وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات المقبلة.

وأضاف أن الأكاديمية تحرص على استثمار كل جولة في إكساب البحارة الخبرة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تطوير مهاراتهم الفنية والذهنية وترسيخ ثقافة التنافس الرياضي.

وتندرج الجولة الثالثة ضمن سلسلة السباقات التي تنظمها الأكاديمية على مدار الموسم، بهدف متابعة تطور مستويات البحارة ورفع جاهزيتهم التنافسية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الواعدة للانتقال إلى مستويات أعلى، وصولاً إلى تمثيل النادي والإمارات في البطولات الإقليمية والدولية.