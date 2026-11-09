10 أرقام قياسية جديدة في ختام كأس الاتحاد للسباحة

اختتمت منافسات كأس الاتحاد للسباحة 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة على مرحلتين بمسبح المركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وسط مستويات فنية متميزة، شهدت تسجيل 10 أرقام قياسية إماراتية جديدة، في مؤشر على تطور المستوى الفني للسباحين بمختلف الفئات العمرية.

وأقيمت المرحلة الأولى من البطولة يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، فيما جرت منافسات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، بمشاركة سباحي الأندية في الفئات العمرية من 7 إلى 11 سنة والناشئين والعمومي.

وشهدت المرحلة الثانية تسجيل 5 أرقام قياسية إماراتية جديدة، من بينها الرقم الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية في سباق التتابع 400 متر حرة للفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة، ليرتفع إجمالي الأرقام القياسية المسجلة خلال مرحلتي البطولة إلى 10 أرقام.

وتصدر الوصل الترتيب العام لفئة العمومي، وجاء الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، ونادي أبوظبي للرياضات المائية ثالثاً، فيما حسم الفجيرة للفنون القتالية صدارة فئة الناشئين، يليه الوصل في المركز الثاني، وأبوظبي للرياضات المائية ثالثاً.

وفي منافسات الفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة، تصدر الفجيرة للفنون القتالية الترتيب العام، وحل أبوظبي للرياضات المائية ثانياً، والوصل ثالثاً.

وعلى صعيد الميداليات، تصدر نادي أبوظبي للرياضات المائية جدول الميداليات المجمّع للرجال والسيدات، بعدما حصد 76 ميدالية، بواقع 29 ذهبية و22 فضية و25 برونزية.

وجاء الوصل في المركز الثاني برصيد 59 ميدالية، منها 26 ذهبية و12 فضية و21 برونزية، فيما احتل الفجيرة للفنون القتالية المركز الثالث برصيد 52 ميدالية، بواقع 16 ذهبية و24 فضية و12 برونزية.

وشهد ختام البطولة تتويج سالم غالب، سباح الوصل، بجائزتي أفضل سباح وأفضل رقم في فئة العمومي، فيما حصد خليفة الكتبي، سباح أبوظبي للرياضات المائية، جائزتي أفضل سباح وأفضل رقم في الفئة العمرية من 7 إلى 11 سنة.

وعلى مستوى الأجهزة الفنية، حصل صبري محمد، مدرب الفجيرة للفنون القتالية، على جائزة أفضل مدرب لفئة الناشئين، فيما نال عمر مبروك، مدرب الوصل، جائزة أفضل مدرب لفئة العمومي.

وأشاد عبدالله الوهيبي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، بالمستويات الفنية التي شهدتها البطولة، مؤكداً أن تسجيل 10 أرقام قياسية إماراتية جديدة يؤكد تطور السباحة المحلية، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة.

وقال الوهيبي: «النتائج التي شهدتها البطولة تعكس العمل الكبير الذي تقوم به الأندية والأجهزة الفنية في إعداد السباحين، وظهور أرقام قياسية جديدة في الفئات الصغيرة يمنحنا مؤشرات إيجابية على مستقبل السباحة الإماراتية».

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير البطولات المحلية وتعزيز التعاون مع الأندية، بهدف توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وتأهيلها للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.