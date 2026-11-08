منتخب الإمارات للشراع الحديث يشارك في بطولة الأبطال العالمية باليونان

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخب الإمارات للشراع الحديث للمواهب لفئة «الأوبتمست» في بطولة الأبطال «الروك العالمية»، التي تستضيفها اليونان خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من اللاعبين المتأهلين من البطولات القارية حول العالم.

وأوضح الاتحاد، أن قائمة المنتخب تضم اللاعبين خليفة الرميثي وجيان لوكا هيرفي، اللذين تأهلا للمشاركة بعد حلولهما في المركزين الرابع والسادس على التوالي في البطولة الآسيوية التي أقيمت في سلطنة عُمان العام الماضي.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولة تعكس التطور الذي تشهده المواهب الإماراتية في رياضة الشراع الحديث، وتعزز حضورها في المنافسات الدولية، مشيراً إلى حرص الاتحاد على توفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على المنافسة في مختلف المحافل.

وأضاف أن مشاركة اللاعبين تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى دعم المواهب الرياضية وتطوير قدراتها، بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية بوزارة الرياضة، تنفيذاً لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الجانبين.