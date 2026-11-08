شرطة أبوظبي تنفذ خطة ميدانية لتأمين «نصف ماراثون أدنوك بالعين 2026»

نفذت شرطة أبوظبي خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين فعاليات «نصف ماراثون أدنوك – العين 2026»، ضمن جهودها المستمرة في دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة.

شملت الخطة انتشار الدوريات الشرطية والمرورية في مختلف مسارات السباق، الذي تضمن مسافات 2.5 كم و5 كم و10 كم و21 كم، بهدف تنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابيتها، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين والجمهور، بما يسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي.

أكدت شرطة أبوظبي حرصها على توفير بيئة آمنة لمختلف الفعاليات الرياضية، من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المنظمة والشركاء الاستراتيجيين، مشيدةً بتعاون أفراد المجتمع والتزامهم بالإرشادات المرورية وتعليمات الجهات المختصة.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم المبادرات الرياضية التي تشجع على تبني أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رائدةً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية.