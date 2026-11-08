«زلزال 3» و«الذهب 66» و«الزعابي 8» أبطال الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية

توجت القوارب «زلزال 3»، و«الذهب 66»، و«الزعابي 8» بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة من الجولة الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس السبت، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وسط منافسة قوية ومثيرة بين القوارب المشاركة في الشوطين المحليين والشوط المفتوح.

وحقق القارب «زلزال 3»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة غيث أحمد بن عامر الشميلي، المركز الأول في الشوط المحلي الأول، متقدماً على القارب «وادي حام 88»، المملوك لسمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، وبقيادة النوخذة يوسف علي حسن عباد الشحي، الذي حل ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث القارب «ابن ماجد 28»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة زايد ماجد عيد.

وفي الشوط المحلي الثاني انتزع القارب «الذهب 66»، لمالكه ونوخذته أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، المركز الأول، تلاه القارب «زلزال 51»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، في المركز الثاني، بينما حل القارب «جلفار 55»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، ثالثاً.

أما الشوط المفتوح فقد شهد فوز القارب «الزعابي 8»، المملوك لسيف حامد الزعابي، وبقيادة النوخذة طلال سيف حامد الزعابي، بالمركز الأول، فيما جاء القارب «KHK 54»، المملوك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، في المركز الثاني، وحل القارب «الذهب»، المملوك لشركة البوم مارين، وبقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، في المركز الثالث.

وشهدت منافسات الجولة الأولى مستويات فنية مميزة من الفرق المشاركة، في ظل التقارب الكبير بين القوارب، والجهود التي بذلها البحارة والنواخذة طوال مراحل السباق، بما يعكس الاهتمام المتزايد برياضة التجديف التراثي، التي تحظى بمكانة خاصة ضمن أجندة السباقات البحرية، التي ينظمها النادي.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الأنشطة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجولة الأولى حققت انطلاقة مميزة لمنافسات التجديف المحلي خلال الموسم الجديد، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة، وبروح التنافس التي ميزت الأشواط الثلاثة، وقال: «سعداء بالمستويات التي شهدتها الجولة الأولى، والتي عكست جاهزية القوارب والفرق المشاركة، وحرص الملاك والنواخذة والبحارة على تقديم أفضل أداء، وقد أضاف التقارب في المستويات الفنية مزيداً من الإثارة إلى المنافسات، وهو ما يؤكد التطور المستمر لهذه الرياضة التراثية العريقة».

وأضاف: «يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مواصلة دعم سباقات التجديف المحلي، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث البحري الإماراتي، والعمل على تطويرها، وتعزيز مشاركة الأجيال الجديدة فيها، بما يضمن استمرارية هذا الإرث الرياضي، والمحافظة على مكانته».

وحظي سباق دبي لقوارب التجديف المحلية بدعم وتعاون مجموعة من الشركاء الذين أسهموا في إنجاح الحدث، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ومدينة دبي الطبية، وشرطة الموانئ، ومجلس دبي الرياضي، ونونسيير شريك التوقيت الرسمي.

ويأتي هذا التعاون في إطار تكامل الجهود بين مختلف الجهات لدعم تنظيم الفعاليات الرياضية البحرية، وتوفير متطلبات السلامة والأمن والخدمات اللوجستية، بما يضمن نجاح السباقات، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم الرياضات البحرية.