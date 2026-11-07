«فيديو».. فيصل الكتبي: أبطال الإمارات جاهزون لحصد ذهب الجوجيتسو

أكد فيصل الكتبي، بطل العالم السابق في الجوجيتسو، عضو اللجنة الفنية لمنتخب الإمارات، جاهزية لاعبي المنتخب للمنافسة على الميداليات الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تنطلق الاثنين، مشيراً إلى أن التحضيرات بدأت منذ مطلع العام، من خلال المشاركة في بطولات «جراند سلام»، وجمع النقاط التي تؤهل اللاعبين للمشاركة في الجولة الختامية من البطولة التي تجمع نخبة الأبطال.

وقال الكتبي في حديث مع «البيان» إن المنافسة على الألقاب ستكون قوية في ظل مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين، مؤكداً ثقته في قدرات أبطال الإمارات، خاصة في ضوء الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الحالي في المحافل الخارجية، وأضاف: لاعبونا وضعوا الميداليات الذهبية نصب أعينهم، ونتوقع منهم تقديم مستويات تليق بسمعة الجوجيتسو الإماراتي، لدينا مجموعة واعدة وجاهزة للمنافسة وتحقيق النتائج التي ترفع راية الدولة.

وعن تطور الجوجيتسو في الدولة، أوضح الكتبي أن اللعبة شهدت نقلة كبيرة مقارنة بالبدايات عندما كانت المنافسات تستقطب نحو 200 إلى 300 لاعب، وصولاً إلى أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 150 دولة، في النسخة الحالية، معتبراً أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد وتأكيد على تطور اللعبة وتميزها في الدولة.

وأشار الكتبي صاحب الإنجازات العديدة في الجوجيتسو، إلى اتساع قاعدة الممارسين محلياً، مع انتشار اللعبة في المدارس والأندية الحكومية والخاصة وغيرها، إلى جانب دور الأسرة في دعم الأجيال الجديدة، ذاكراً أن عملية التطور كانت نتاج عمل شاق ومجهود كبير وقبل ذلك دعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وكشف فيصل الكتبي عن وجوه يراهن عليها لتحقيق الذهب في البطولة العالمية، أبرزها عمر السويدي وخالد الشحي وسعيد القبيسي، وراشد الشحي وذياب النعيمي وعبد الله القبيسي، وغيرهم من الأبطال مؤكداً أنهم جميعاً يتطلعون إلى اعتلاء منصات التتويج وعازمون على بلوغ الهدف.



