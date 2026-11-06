وفد الإمارات يحتفي بذهبية ريان ملحان في أولمبياد الشباب بـ«داكار 2026»

دخلت الإمارات جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» بعد ذهبية ريان ملحان، لتحتل المركز «الرابع والعشرين - مكرر» برصيد ميدالية ذهبية واحدة، والثاني عربياً بالتساوي مع السعودية، خلف مصر، في حين تتصدر اليابان جدول الترتيب، العام وتليها الصين في المركز الثاني.

واحتفى وفد دولة الإمارات، بإنجاز لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة ريان ملحان، عقب تتويجه أمس بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الشباب، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، إثر فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي مادي سو بنتيجة 2-0، ليمنح الإمارات أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بالدورة.

وأكد ريان ملحان أن تتويجه بالذهبية يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الرياضية، معرباً عن فخره برفع علم الدولة على منصة التتويج وتحقيق إنجاز تاريخي للإمارات.

وقال: «الفوز بالميدالية الذهبية للإمارات إنجاز سأظل أعتز به دائماً. بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى هذه اللحظة، وما يزيدها تميزاً أنها تمثل إنجازاً تاريخياً للدولة، وأتمنى أن تلهم هذه الميدالية المزيد من الرياضيين الشباب في الإمارات للإيمان بقدراتهم والعمل لتحقيق أحلامهم».

وأضاف: «احتجت إلى بضع ثوانٍ لاستيعاب ما حدث بعد نهاية المباراة. شعرت بسعادة كبيرة وارتياح بعد كل ما بذلته من عمل وتدريب وتضحيات، وعندما أدركت أنني حققت الذهبية، غمرني الفخر لأنني أنجزت ذلك باسم الإمارات».

وأكد أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة العمل، مشيراً إلى تطلعه لتقديم مستويات مميزة في بطولة العالم 2027، والسعي للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

من جانبه، وصف مايكل نوربيك، مدرب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، الإنجاز بأنه محطة تاريخية في مسيرة اللعبة بالدولة، مؤكداً أنه جاء ثمرة العمل الجاد والانضباط والتفاني. وقال إن ريان استحق التتويج عن جدارة، بعدما قدم مستويات ثابتة طول البطولة، وأظهر في المباراة النهائية تركيزاً عالياً وثقة كبيرة، وأجاد اختيار توقيت الهجوم والتعامل مع الضغوط.

وأوضح أن التحضير للمباراة النهائية ركز على الجانبين الذهني والخططي، من خلال الحفاظ على هدوء اللاعب والتركيز على كل نقطة، مع الاعتماد على التحكم في تبادل الضربات والتمركز الجيد واستثمار الفرص، ومنحه الثقة لتقديم أسلوبه المعتاد.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على انتقال ريان إلى منافسات فئة الكبار، وتحسين تصنيفه العالمي، واكتساب المزيد من الخبرات الدولية، استعداداً لبطولة العالم 2027 ومسار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الذهبية في تشجيع المزيد من اللاعبين الصغار على ممارسة الريشة الطائرة في الإمارات.

وفي منافسات الفروسية، أنهت فارسة المنتخب الوطني علياء المهيري نهائي قفز الحواجز في المركز التاسع من بين 24 فارساً وفارسة، بعدما سجلت زمناً قدره 36.50 ثانية مع 8 نقاط جزاء على صهوة الجواد «كراليستا دو ريزيدال».

وكانت علياء المهيري قد تُوجت أمس بالميدالية الذهبية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، علماً بأن هذا التتويج يأتي ضمن مسابقة الفرق للاتحاد الدولي للفروسية، بصورة منفصلة عن مسابقة الفردي المعتمدة ضمن برنامج الميداليات الأولمبية للدورة.

وفي منافسات الترايثلون، حلت شارلوت ثورستون، لاعبة المنتخب الوطني، في المركز الخامس والعشرين بعدما أنهت السباق بزمن بلغ ساعة و8 دقائق و29 ثانية. وفي القوس والسهم، سجل خليفة الكعبي رقماً قياسياً إماراتياً جديداً في مسابقة القوس الأولمبي لمسافة 60 متراً لفئة الرجال تحت 18 عاماً، بعدما حقق 677 نقطة، محطماً الرقم القياسي السابق للدولة ورقمه الشخصي البالغ 673 نقطة.

كما سجلت هدى آل علي رقماً شخصياً جديداً بلغ 631 نقطة، متجاوزة رقمها السابق البالغ 606 نقاط، في مؤشر يعكس التطور الفني للاعبي المنتخب الوطني. ويواصل منتخب الإمارات للقوس والسهم منافساته غداً، حيث يخوض كل من خليفة الكعبي وهدى آل علي منافسات دور الـ16 لفئتي الرجال والسيدات، في حين تحدد القرعة موعد نزال معاذ وائل في منافسات الملاكمة لوزن 70 كجم بدور الـ16، والمقرر إقامته غداً أو بعد غد.