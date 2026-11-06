يتقدمهم حمزة شيماييف.. نجوم «آر إيه إف» على موعد مع الجمهور في أبوظبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «ريل أمريكان فري ستايل - آر إيه إف أبوظبي» إتاحة الفرصة أمام الجمهور للقاء نخبة من نجوم المصارعة ورياضات النزال العالمية، ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تستضيفها أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يوم 14 نوفمبر الحالي في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويشارك في الفعاليات عدد من أبرز الرياضيين، يتقدمهم حمزة شيماييف، وكولبي كوفينغتون، وأرمان تساروكيان، وعمر نورمحمدوف، وميراب دفاليشفيلي، وجوليانا بينيا، إلى جانب كايل دايك وكايل سنايدر، المتوجين بلقبهما العالمي الخامس في بطولة العالم للمصارعة 2026.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البرنامج الجماهيري ينطلق في 12 نوفمبر بمؤتمر صحفي مفتوح في الاتحاد أرينا، يعقبه لقاء مباشر بين الجماهير والرياضيين لالتقاط الصور التذكارية.

وعلى صعيد المنافسات، يتصدر حمزة شيماييف بطاقة النزالات بمواجهة الأمريكي كولبي كوفينغتون على لقب «كروزر ويت كروس أوفر»، فيما يلتقي أرمان تساروكيان مع نيمان غرايسي، وتشهد البطولة أيضاً مواجهات تجمع ميراب دفاليشفيلي مع مارلون مورايس، وعمر نورمحمدوف مع أوريجاه فابر، وجوليانا بينيا مع ديانا أفساراغوفا، إلى جانب عدد من النزالات الأخرى بمشاركة نخبة من أبطال العالم والأبطال الأولمبيين.