"بي تي كيه” يحرز لقب الفرق في بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد

توج فريق "بي تي كيه” بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد، بعدما جمع 318 نقطة، في حين أحرز الفارس حمد ناصر الريامي من الفريق ذاته الميدالية الذهبية في منافسات الفردي برصيد 89 نقطة.

وشهدت البطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، مشاركة 10 فرق من مختلف أنحاء الدولة، وسط مستويات تنافسية قوية.

وحل فريق خيالة شرطة دبي في المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 291 نقطة، في حين جاء فريق "إيليت” ثالثاً ونال الميدالية البرونزية برصيد 290.50 نقطة.

وفي منافسات الفردي، أحرز الفارس حمد سيف الريسي من فريق "بي تي كيه” المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 87.50 نقطة، في حين جاء الفارس أحمد سيف العزاني من فريق خيالة شرطة دبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 87 نقطة.

وعقب ختام المنافسات، توج الفائزين محمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد المزروعي رئيس قسم العلاقات العامة، بحضور عدد من مسؤولي الفرق المشاركة.