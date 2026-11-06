هايدن وايلد يقود نخبة المحترفين في «دبي T100» للترايثلون

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي T100» للترايثلون تعديل برنامج المنافسات بإضافة سباق الرجال للمحترفين إلى جدول البطولة، لتقام سباقات الرجال والسيدات للمحترفين يوم 14 نوفمبر الحالي في حديقة الممزر، في خطوة تجعل دبي المحطة الوحيدة ضمن جولة T100 العالمية هذا الموسم التي تستضيف منافسات الفئتين معاً، باستثناء نهائي بطولة العالم المقرر إقامته في قطر خلال ديسمبر المقبل.

ويأتي تعديل البرنامج عقب إعادة جدولة بطولة السعودية «T100» في جدة، التي كان من المقرر أن تستضيف سباق الرجال يوم 27 نوفمبر، إلى يومي 16 و17 أبريل 2027، فيما تمثل جولة دبي المحطة الأخيرة من الموسم الاعتيادي للرجال والسيدات قبل نهائي بطولة العالم.

وينطلق سباق الرجال في الساعة العاشرة صباحاً، يليه سباق السيدات بعد خمس دقائق، ضمن المنافسات التي تنظمها منظمة محترفي الترايثلون «PTO»، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي.

ويتقدم قائمة المشاركين النيوزيلندي هايدن وايلد، متصدر الترتيب العام لسلسلة T100 هذا الموسم، والفائز أخيراً بلقب بطولة العالم لسباقات Ironman 70.3، إلى جانب الأسترالي جيك بيرتويستل، والألماني لاسه نيغارد بريستر صاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام، والألماني ميكا نودت، بطل نسخة دبي الماضية، والنيوزيلندي كايل سميث.

وأكد النيوزيلندي هايدن وايلد، أهمية عودته إلى دبي للمشاركة في البطولة، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى المنافسة على اللقب بعد حلوله وصيفاً في النسخة الماضية، واصفاً الإمارات بأنها إحدى الوجهات المميزة لاستضافة بطولات الترايثلون العالمية.

من جانبه، أكد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون، أن استضافة دبي لسباقي الرجال والسيدات للمحترفين تعكس مكانتها المتنامية على خريطة رياضة الترايثلون العالمية، مشيداً بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي في إدراج سباق الرجال ضمن البرنامج خلال فترة زمنية وجيزة بعد إعادة جدولة جولة السعودية.

وأضاف أن إقامة المنافسات في حديقة الممزر، بالتزامن مع فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة، تمنح الجمهور فرصة لمتابعة نخبة من أفضل محترفي ومحترفات الترايثلون في العالم.

وتقام بطولة دبي T100 للترايثلون خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري في حديقة الممزر، ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة للنسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة.