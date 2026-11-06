سلطان النيادي يتوج أبطال العالم للشطرنج السريع في العين

توّج الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أبطال العالم للشباب والفتيات للشطرنج السريع، خلال حفل أقيم في منتجع دانات العين، عقب ختام تسع جولات من المنافسات العالمية.

وحضر الحفل وشارك في التكريم هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مدير البطولة، والمستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس إدارة النادي وأمينه المالي.

وجمع حفل التتويج أبطال العالم الصاعدين ورؤساء اتحادات الشطرنج وممثلي الوفود المشاركة، في إطار استضافة مدينة العين إحدى البطولات العالمية المخصصة للمواهب الشابة.

وتقام بطولة العالم للشباب والفتيات للشطرنج السريع والخاطف خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ويشارك في البطولة 185 لاعبًا ولاعبة من 40 دولة، يتنافسون على أربعة ألقاب عالمية في منافسات الشطرنج السريع والخاطف لفئتي الشباب والفتيات.

وتُوّج الأوزبكي خمايون بيغموراتوف بلقب بطولة العالم للشباب للشطرنج السريع والميدالية الذهبية، وجاء الهندي في براناف في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما أحرز الأذربيجاني رياد صمدوف المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة الفتيات، تُوّجت الهولندية إيلينه روبيرس بطلة للعالم، وحصدت الأوزبكية أوميدا أومونوفا الميدالية الفضية، فيما نالت مارينا كوزنتسوفا، المشاركة تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، الميدالية البرونزية، وسط احتفاء اللاعبين واللاعبات وممثلي الوفود بالفائزين.

كما شارك في تكريم الفائزين بالجوائز الخاصة خوسيه أنطونيو، رئيس اتحاد الشطرنج للأمريكتين، وخافيير أوتشوا، رئيس الاتحاد الإيبيرو أمريكي للشطرنج، وبرنارد وانجالا، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.

واحتفاءً باختيار العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، خُصصت جائزتان لأفضل لاعب عربي وأفضل لاعبة عربية، بهدف تشجيع المواهب العربية على المنافسة العالمية.

وحصد المصري عبد الرحمن سامح جائزة أفضل لاعب عربي، فيما نالت الإماراتية روضة عيسى السركال جائزة أفضل لاعبة عربية.

كما فاز غيث سعيد النعيمي بجائزة أفضل لاعب من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ونالت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة من النادي.