سهيل بن بطي: ذهبيتا أولمبياد الشباب تؤكدان قدرة الإمارات على المنافسة عالميًا

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن الرياضة الإماراتية تمتلك، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، القدرة على المنافسة في المحافل القارية والدولية ورفع علم الدولة في مختلف البطولات الخارجية.

وقال، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تتويج ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، أمس الخميس، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، بعد فوزه بمنافسات فردي الريشة الطائرة، إلى جانب تتويج الفارسة علياء المهيري بالميدالية الذهبية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، خلال دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، يمثلان إضافتين جديدتين إلى سجل الإنجازات الرياضية الإماراتية.

وأوضح أن الإنجازين يتوجان الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية الإماراتية ووزارة الرياضة والاتحادات الرياضية لإعداد أجيال من أبطال الإمارات، وتنمية قدراتهم التنافسية وتطوير مواهبهم، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لإعداد أبطال المستقبل.

وهنأ الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم اللاعب ريان ملحان والفارسة علياء المهيري، مؤكدًا أن الإنجازين يمثلان دافعًا كبيرًا لتحقيق المزيد من النجاحات لأبطال وبطلات الإمارات في مختلف المنافسات.

وأضاف أن هذه النتائج تعزز طموحات الرياضة الإماراتية في تبني السياسات المستقبلية التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة الرياضية العالمية.