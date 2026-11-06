أكثر من 40 بحارًا يتنافسون في الجولة الثالثة للإبحار الشراعي بأبوظبي

تنظم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعد غد الأحد، منافسات الجولة الثالثة من سباق الإبحار الشراعي الداخلي، بمشاركة أكثر من 40 بحارًا وبحارة من منتسبي الأكاديمية في أبوظبي والمرفأ، ضمن برنامج السباقات الداخلية الهادف إلى تطوير المواهب البحرية وصقل مهارات الناشئين والشباب.

وتقام المنافسات في فئتي الأوبتيمست والإلكا بمختلف فئاتهما، بما يسهم في تنمية المهارات الفنية للمشاركين، وتعزيز قدراتهم على قيادة القوارب الشراعية والتعامل مع مختلف ظروف الرياح واتجاهاتها، إلى جانب إكسابهم الخبرات العملية التي تدعم جاهزيتهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وتأتي الجولة الثالثة ضمن سلسلة السباقات الداخلية التي تنظمها الأكاديمية على مدار الموسم، بهدف الارتقاء بالمستويات الفنية للبحارة، وإتاحة الفرصة للأجهزة الفنية لتقييم الأداء ومتابعة تطور مهارات المشاركين واكتشاف المواهب الواعدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن السباقات الداخلية تمثل ركيزة أساسية في إعداد جيل جديد من البحارة، وتسهم في تعزيز منظومة التطوير الفني والتدريب المستمر التي تعتمدها الأكاديمية، إلى جانب ترسيخ قيم المنافسة والانضباط الرياضي لدى المشاركين.

وأضاف أن الأكاديمية تواصل جهودها لتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الإبحار الشراعي، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة ومحفزة للناشئين والشباب، بما ينسجم مع استراتيجية النادي في اكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وإعدادها للمشاركة في مختلف البطولات.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، في إطار حرص النادي على تحفيز المشاركين وتشجيعهم على مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية.