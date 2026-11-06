منتخب الجودو للناشئين والشباب يحصد 7 ميداليات في بطولة غرب آسيا بالأردن

أحرز منتخب الإمارات للجودو للناشئين والشباب 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، في افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا لمنتخبات الجودو 2026، المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عبر اللاعبين صقر العتيبي في وزن تحت 66 كجم، ومسعود المسماري في وزن تحت 55 كجم، فيما حصد الميداليات البرونزية كل من مانع الزعابي في وزن تحت 50 كجم، وبطي الهاشمي في وزن تحت 60 كجم، ويوسف محمد العوض في وزن تحت 81 كجم.

وفي منافسات الإناث، أحرزت اللاعبة ندى راشد الغافري الميدالية الفضية في وزن تحت 40 كجم، فيما نالت اللاعبة نوف سعيد الفضية في وزن تحت 44 كجم.

وأكد اتحاد الإمارات للجودو، في بيان له، أن الحصيلة الجديدة من الميداليات تمثل إضافة مهمة للمنتخب، بعد فوزه مؤخرًا بخمس ميداليات في ختام مشاركته بالبطولة الآسيوية للشباب والناشئين، التي أقيمت أيضًا في عمّان.

وأضاف الاتحاد أن منتخب الناشئين يشارك في منافسات فئة الشباب ببطولة غرب آسيا الحالية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرات وتطوير قدرات اللاعبين وصقل مهاراتهم التنافسية.