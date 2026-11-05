ضاحي خلفان يطلع على الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي 2033

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى تنظيم بطولات رياضية مختلفة تحمل اسم إمارة دبي، وتهدف إلى زيادة عدد الفعاليات الرياضية الدولية في الإمارة، ما يسهم في إنعاش الاقتصاد السياحي.

ووجّه معاليه بضرورة تعزيز الجهود الترويجية والإعلامية للفعاليات الرياضية، والعمل على نشرها والتعريف بها على نطاق أوسع عبر مختلف القنوات التلفزيونية والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أهمية إبراز أهداف الفعاليات الرياضية وبرامجها والأنشطة التي تتضمنها، وتشجيع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية على المشاركة والتفاعل معها، بما يسهم في تحقيق أهدافها المجتمعية والرياضية، ويضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة في مختلف مناطق إمارة دبي.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه، وفداً من مجلس دبي الرياضي ضم كلاً من: خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس المجلس، وسعيد محمد حارب، الأمين العام، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإداريين، وحضره اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفاصيل «الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي 2033» التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، والتي تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي لتكون واحدة من أفضل المدن الرياضية في العالم، وتعزيز دور الرياضة ركيزة أساسية في الاقتصاد، والصحة المجتمعية، وجودة الحياة.

وقدم سعادة خلفان بلهول شرحاً مفصلاً حول الأهداف الرئيسية للخطة ومحاورها الاستراتيجية الأربعة، وهي: المجتمع، والفعاليات، والأندية الرياضية، والمواهب، وتعمل هذه المحاور على تشجيع زيادة ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين، والنساء، وأصحاب الهمم، فضلاً عن استقطاب البطولات العالمية، وتطوير كفاءة وتنافسية الأندية الحكومية والخاصة، واكتشاف الرياضيين الموهوبين وتأهيلهم للمنافسات الدولية.

كما تطرق العرض إلى أهم البرامج والمبادرات ذات الأولوية ضمن الخطة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل رياضة البادل، والرياضات القتالية، والرياضات الإلكترونية، والجري، والسباحة، والغولف، والكريكت، وكرة السلة، وتم استعراض آليات التنفيذ التي يشرف عليها مجلس دبي الرياضي عبر مؤشرات أداء دقيقة وحوكمة مؤسسية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتركيز على تطوير المنشآت والاستثمار في المواهب والفعاليات.