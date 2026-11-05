فريق «RBJ» يتصدر منافسات التلواح التمهيدية في بطولة اتحاد الإمارات للصقور

تواصلت اليوم بميدان الفلاح في أبوظبي منافسات سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر، في مرحلتها الأولى، ضمن بطولة اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والنادي.

وأسفرت منافسات الشوط الأول للعامة مفتوح «قرموشة جير - فرخ» عن تصدر فريق «RBJ» المراكز الثلاثة الأولى، بفوز الصقر «جافلة» بالمركز الأول، والصقر «سراب» بالمركز الثاني، والصقر «507» بالمركز الثالث.

وواصل فريق «RBJ» تألقه في الشوط الثاني للعامة مفتوح «جير تبع - فرخ»، بحصد المراكز الثلاثة الأولى بواسطة الصقور «مصروع» و«133» و«167»، على الترتيب.

وتستمر سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر لمدة أربعة أيام حتى السبت المقبل، على أن تقام الجولة الثانية لمسافة 400 متر خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، مع إضافة شوطين لفئتي «حر» و«شاهين» (إنتاج مزارع) ضمن فئة العامة.