علياء المهيري تحصد ذهبية الفروسية للفرق في أولمبياد داكار 2026



تُوّجت علياء المهيري، فارسة منتخبنا الوطني، بالميدالية الذهبية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، فيما أحرز فريق أمريكا الجنوبية المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ فريق أفريقيا ثالثاً ونال البرونزية.

وسجلت علياء المهيري زمناً قدره 71.81 ثانية، بإجمالي 8 نقاط جزاء، وسط مشاركة 24 فارساً وفارسةً من مختلف أنحاء العالم، فيما تخوض غداً الجمعة الجولة النهائية في منافسات الفردي التي يتحدد خلالها أصحاب المراكز الأولى والميداليات الملونة.

وأعربت علياء المهيري، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، وتحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن فريق قارة آسيا، مؤكدة أن تمثيل الإمارات يُعد شرفاً كبيراً تعتز به وفرصة رائعة تفخر بها.

وأشارت إلى أن الإنجاز الذي حققه الفارس الإماراتي عمر المرزوقي بإحرازه أول ميدالية أولمبية للشباب في قفز الحواجز خلال دورة «بوينس آيرس 2018»، يمثل مصدر إلهام وحافزاً لها لتقديم أفضل ما لديها، معربة عن أملها في تكرار هذا الإنجاز وتحقيق ميدالية جديدة للدولة.

وحول استعداداتها الفنية والذهنية لمنافسات فردي مسابقة قفز الحواجز، أكدت جاهزيتها بعد أن استعدت باستخدام خيولها الخاصة، إلى جانب بعض الخيول الأخرى التي استعانت بها في الإمارات، مشددة على أن الأهم في مثل هذه المنافسات هو الحفاظ على الهدوء والتركيز على بناء الثقة مع الجواد والتأقلم معه بسرعة.

واختتمت المهيري بالتأكيد على أن المشاركة في الألعاب الأولمبية كانت دائماً أحد أهدافها، معربة عن أملها في أن تشكل مشاركتها في «داكار 2026» خطوة تقرّبها من تحقيق حلمها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للكبار مستقبلاً.

وعلى صعيد منافسات الريشة الطائرة، حجز لاعب منتخبنا الوطني المتألق، ريان ملحان مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على اللاعب الصيني هونغ تيان يوي في الدور نصف النهائي، ليضمن للإمارات ميداليتها الأولى في الدورة.

وتمكّن ريان من مجاراة منافسه الصيني والتعامل بكفاءة عالية مع تحركاته المباغتة، في مواجهة امتد شوطها الأول إلى النقطة 24، عقب التعادل بنتيجة 20 ـ 20، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 21 ـ 13، بفارق 8 نقاط، ليضمن إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

من جهته، شارك عمر المرزوقي، فارس منتخبنا الوطني، في برنامج «القدوات الرياضية» الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية على هامش الدورة.

ويُعد المرزوقي صاحب أول ميدالية إماراتية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعدما تُوّج بالميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز بالنسخة الثالثة، التي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، عام 2018.

وتضم قائمة برنامج «القدوات الرياضية» 36 رياضياً ورياضية من الأبطال الأولمبيين وأصحاب الميداليات العالمية، يمثلون 25 رياضة تنافسية و10 رياضات تفاعلية، بهدف دعم الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة وتوجيههم وإلهامهم.

ويقوم دور هؤلاء النجوم على تقديم الإرشاد الرياضي والذهني، والمشاركة في ورش العمل والجلسات التفاعلية، ونقل الخبرات الأولمبية والقيم الرياضية إلى الأجيال الجديدة.

وتضم القائمة أسماء بارزة من مختلف دول العالم، من بينها الفرنسية كلاريس أغبينينيو، بطلة الجودو، والجزائرية كايليا نمور، بطلة الجمباز، والبرازيلية رايسا ليال، نجمة التزلج، والمصرية دينا مشرف في كرة الطاولة.

وفي منافسات الترايثلون، تخوض شارلوت ثورستون، لاعبة منتخبنا الوطني، غداً الجمعة منافسات فردي السيدات على شاطئ سالي الغربي بالسنغال، حيث

تُقام المنافسات بنظام «السبرينت»، الذي يتضمن 750 متراً سباحةً، و20 كيلومتراً بالدراجات، و5 كيلومترات جرياً.

وتشهد منافسات الترايثلون مشاركة 64 رياضياً ورياضيةً من 63 دولة، في رقم قياسي يعكس اتساع المشاركة الدولية في اللعبة، فيما تسجل الإمارات ظهورها الأول في الترايثلون بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.