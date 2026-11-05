دبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة «3×3» غداً





تنطلق غداً الجمعة منافسات «الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 3×3 دبي 2026»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتستضيفها دبي للمرة الأولى في «فيستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي على مدار يومين، على أن تختتم منافساتها بعد غد السبت.



وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في موقع الحدث، وتحدث خلاله كل من عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وسالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، وإغناسيو سوريانو، رئيس الفعاليات والشراكات في «فيبا 3×3»، والبطل الأولمبي وورثي دي يونغ، لاعب فريق «أمستردام رابوبانك».



وتأتي إقامة الجولة في إطار شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات حتى عام 2028 بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، بما يوفر منصة مستدامة لاستضافة أبرز منافسات كرة السلة الثلاثية الدولية، ويعزز مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية الدولية.



أكد عيسى شريف المرزوقي أن استضافة هذه البطولة تأتي في إطار شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات حتى عام 2028 مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتنسجم مع مستهدفات «الخطة الرياضية لدبي 2033» التي تضع كرة السلة ضمن الرياضات ذات الصدى العالمي ضمن قائمة تضم 17 رياضة ذات أولوية، وترتكز على أربع ركائز رئيسية هي: المجتمع، والفعاليات، والأندية، والمواهب، من خلال 19 برنامجاً و75 مبادرة تدعم تطوير القطاع الرياضي وتعزز مكانة دبي على الساحة العالمية.



وقال المرزوقي: «تشهد البطولة مشاركة 14 فريقاً عالمياً، وحرصنا في مجلس دبي الرياضي على أن يصاحب هذا الحدث العالمي إرث مجتمعي يبدأ من المدارس، إذ تضمن برنامج البطولة زيارات لأبطال فريق أمستردام إلى مدارس دبي لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للتفاعل المباشر مع نخبة لاعبي العالم، كما يستضيف الملعب الرئيسي للبطولة نهائيات كرة السلة الثلاثية ضمن (ألعاب مدارس دبي) لربط المنافسات المدرسية بالحدث العالمي».



وأضاف: «من أهداف استضافة البطولة في دبي تكوين قاعدة واسعة للمواهب الرياضية في كرة السلة الثلاثية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتأتي في إطار خطة كاملة لتعزيز هذه الأهداف شملت تنظيم العديد من البطولات من بينها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة بمشاركة أكثر من 2000 لاعب، و«ألعاب مدارس دبي» بمشاركة 1500 طالب وطالبة، فضلاً عن حضور اللعبة في منافسات الرياضة النسائية ضمن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، ومشاركة أصحاب الهمم في«دورة ند الشبا الرياضية» التي جمعت بين منافسات كرة السلة الثلاثية وكرة السلة بالكراسي المتحركة».



واختتم المرزوقي تصريحه بالتأكيد على جاهزية البنية التحتية في الإمارة، قائلاً: تدعم دبي هذا الحراك الرياضي بمنشآت عالمية المستوى تلبي متطلبات مختلف مستويات المنافسة، وتشكل منطقة «فيستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي موقعاً مثالياً لإقامة هذه البطولة وإتاحة الدخول مجاناً أمام الجماهير والعائلات للاستمتاع بأجوائها التنافسية.



منصة عالمية وتطور وطني

من جهته، قال إغناسيو سوريانو: تمتلك دبي المنشآت والجمهور والطموح اللازم لاستضافة أبرز منافسات كرة السلة الثلاثية في العالم. ونحن فخورون بإقامة الجولة العالمية في دبي للمرة الأولى، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة مع شركائنا حتى عام 2028، ومع مشاركة 14 فريقاً دولياً ونخبة من أبرز لاعبي اللعبة، ينتظر الجمهور يومان حافلان يتجاوزان حدود المنافسة الرياضية، ليشمل الحدث الموسيقى والعروض الترفيهية والأجواء الاحتفالية التي تميز بطولات كرة السلة الثلاثية».



بدوره، قال سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة: «تمثل استضافة الجولة العالمية محطة مهمة في مسيرة تطور كرة السلة في دولة الإمارات. وتتيح هذه البطولة للاعبينا ومدربينا والرياضيين الشباب فرصة مشاهدة أفضل لاعبي العالم من قرب، كما تدعم مواصلة نمو اللعبة على المستوى الوطني. ونتطلع إلى العمل مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة خلال الشراكة الممتدة حتى عام 2028».



نخبة الفرق والنجوم

وتندرج محطة دبي ضمن منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية لعام 2026، التي تمثل أعلى مستويات المنافسات الاحترافية في هذه الرياضة، وتُقام قبل المحطة الختامية للموسم المقررة في مدينة ريو دي جانيرو يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.



ويتقدم قائمة الفرق المشاركة فريق «أوب» الصربي، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب نهائي الجولة العالمية، والذي يدخل منافسات دبي بعد إحرازه ثلاثة ألقاب خلال العام الجاري، بقيادة ستراهينيا ستوياتشيتش، المصنف الأول عالمياً بين لاعبي اللعبة.

كما يشارك فريق «أمستردام رابوبانك»، المتوج بلقبي فيينا وبوخارست خلال الموسم الحالي، ويضم في صفوفه البطلين الأولمبيين وورذي دي يونغ وديميو فان دير هورست، وينافس فريق «ليمان»، المتوج أيضاً بإحدى محطات الجولة العالمية لعام 2026، على اللقب، في حين يمثل فريق «دبي» صاحب الأرض وسط تطلعات الجماهير المحلية لمساندته.



وقال البطل الأولمبي وورذي دي يونغ: «يشرفني المشاركة في أولى محطات الجولة العالمية التي تستضيفها دبي، ونصل إلى البطولة بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد فوزنا في بوخارست، ونتطلع إلى خوض المنافسات أمام جمهور دبي».