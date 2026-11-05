المرزوقي: أبوظبي على موعد مع نسخة استثنائية من بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو

أكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، تمثل حدثًا استثنائيًا على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، يترقبه عشاق اللعبة حول العالم، مشيرًا إلى أن البطولة في نسختها الجديدة تستقطب أكثر من 12 ألف لاعب، في تأكيد جديد على مكانتها الكبيرة، وتطلعات الرياضيين للمشاركة فيها، وثقة العالم في أبوظبي.

وأشار المرزوقي إلى أن البطولة تجاوزت حدود المنافسة الرياضية، وأصبحت منصة عالمية تلتقي فيها أسرة الجوجيتسو الكبيرة لتبادل الثقافات والرؤى والأفكار حول مستقبل اللعبة وسبل تطويرها، من خلال الاجتماعات التي تُعقد على هامش البطولة، وورش العمل التي ينظمها الاتحاد، إلى جانب مشاركة رؤساء الاتحادات القارية، والتنوع الكبير الذي تتميز به البطولة، ما يجعل أبوظبي وجهة تجمع مختلف مكونات اللعبة سنويًا.

وأشاد محمد المرزوقي بجهود اللجنة المنظمة في التحضير للنسخة الجديدة، مؤكدًا أن التجهيزات السابقة تعكس حجم العمل المبذول لإنجاح الحدث، ذاكرًا أن أبوظبي ستقدم، كالعادة، نسخة ناجحة على مستوى التنظيم، معربًا عن ثقته بقدرة أبطال الإمارات على مواصلة حصد الميداليات الذهبية وتأكيد حضورهم القوي على منصات التتويج، بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة الجوجيتسو في الدولة، والنجاحات التي حققتها في مختلف المحافل القارية والعالمية، بفضل العمل المتواصل والجهود المبذولة لتطوير اللعبة وصناعة أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.