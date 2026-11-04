أبوظبي تستضيف كأس أمم آسيا للشطرنج بمشاركة 19 دولة

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تستضيف أبوظبي منافسات كأس أمم آسيا للرجال والسيدات، التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، بإشراف الاتحاد الآسيوي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.



وتشهد البطولة هذا العام أكبر مشاركة في تاريخها، بوجود 30 فريقاً، بواقع 20 في فئة الرجال و10 في فئة السيدات، من 19 دولة بإجمالي 150 من اللاعبين، لتتجاوز بذلك النسخة السابقة في أبوظبي عام 2016، والتي شهدت مشاركة 23 فريقاً.



وأعلن عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.



وقال الشيخ سلطان بن خليفة، إن البطولة تعد إحدى أبرز محطات أجندة الاتحاد الآسيوي، إذ تجمع المنتخبات الوطنية الآسيوية في منافسات تعكس قوة الشطرنج في القارة، وتمنح اللاعبين فرصة تمثيل بلدانهم، وترسّخ قيم العمل الجماعي والتنافس الشريف.



وأضاف أن البطولة خطوة مهمة على طريق استضافة أولمبياد الشطرنج في أبوظبي عام 2028، بما يسهم به في تعزيز الخبرات قبل استقبال أبطال العالم، مشيراً إلى أن الشطرنج الآسيوي يواصل ازدهاره، على صعيد المنافسات والتنظيم والتطوير.



وأوضح أنه بحلول عام 2028، ستكون آسيا قد استضافت 3 نسخ من أصل 4 متتالية من أولمبياد الشطرنج، فيما فازت المنتخبات الآسيوية بنسخه الأربع الأخيرة.



كما أكد أن الحدث ضمن موسم حافل يشهد بطولات للهواة والناشئين، تجسيداً لالتزامهم بتطوير الشطرنج في مختلف أنحاء القارة، معرباً عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للشطرنج، ونادي أبوظبي للشطرنج، وجميع اللجان المنظمة وفرق العمل، على الجهود المبذولة.