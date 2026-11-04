سباق «حصّنتك يا وطن» في أبوظبي 29 نوفمبر



أعلنت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، عن تنظيم النسخة الثانية من سباق «حصّنتك يا وطن»، في 29 نوفمبر الجاري في أبوظبي، بمشاركة متوقعة لأكثر من 20 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، في فعالية رياضية ومجتمعية تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني، وترسيخ قيم الوحدة والانتماء.



ويأتي تنظيم السباق امتداداً لإرث سباق زايد الخيري، الذي انطلق عام 2001، تكريماً لإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الإنسانية القائمة على العطاء والعمل المجتمعي، حيث يواصل السباق توظيف الرياضة وسيلةً لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية.



وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، أن سباق «حصّنتك يا وطن» يجسد الرسالة الإنسانية والوطنية التي يحملها سباق زايد الخيري منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن الرياضة أصبحت منصة تجمع مختلف فئات المجتمع، وتعزز روح التعاون والانتماء.



وقال الكعبي: «ننظر إلى السباق باعتباره أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهو مناسبة وطنية تعكس روح الإمارات وقيمها الراسخة، ويحمل اسم السباق رسالة عميقة، مفادها أن الوطن يُحصَّن بتماسك مجتمعه، وصحة أبنائه، ومشاركتهم الإيجابية في المبادرات التي تجمعهم حول هدف مشترك».



وأضاف: «نتطلع إلى ترسيخ السباق بوصفه حدثاً سنوياً يترك أثراً مستداماً يتجاوز يوم الفعالية، ويسهم في التشجيع على تبنّي أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، فالنجاح الحقيقي لا يُقاس بأعداد المشاركين والنتائج الرياضية فحسب، بل بالأثر الإيجابي الذي نتركه في حياة الأفراد والمجتمع».



من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن سباق «حصّنتك يا وطن»، يأتي امتداداً لسباق زايد الخيري، ويجسد القيم الأصيلة التي أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والتلاحم المجتمعي، وتعزيز روح الانتماء للوطن.



وقال: «إن تنظيم هذه المبادرة الوطنية والإنسانية، يؤكد دور الرياضة في تعزيز الروابط المجتمعية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، ونتطلع إلى مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، تعبيراً عن الاعتزاز بالوطن وقيمه الراسخة».



وينطلق السباق من واحة الكرامة، وصولاً إلى فندق إرث أبوظبي، ويضم ثلاث مسافات، هي 3 و5 و10 كيلومترات، بما يتيح للعائلات والعدائين الهواة والمحترفين المشاركة، وفقاً لقدراتهم. وستكون المشاركة مجانية، مع تخصيص جوائز للفائزين في مختلف الفئات العمرية.



وتتواصل فعاليات الحدث عند خط النهاية في فندق إرث أبوظبي، حيث تستقبل القرية المجتمعية المشاركين وعائلاتهم والزوار، من خلال برنامج يتضمن أنشطة ترفيهية وتجارب تفاعلية تناسب مختلف الأعمار، وتوفر أجواءً احتفالية تجمع بين الرياضة والترفيه.