«دبي البحري» يطلق سباقات التجديف التراثية المحلية

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن إطلاق سباقات التجديف التراثية المحلية، وذلك مع فتحه باب التسجيل في سباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة «30 قدماً» الجولة الأولى، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل في منطقة الجداف.

واعتمدت اللجنة الفنية إقامة شوطين رئيسيين للسباق، وهما الشوط المفتوح المتاح للمؤسسات الخاصة والحكومية وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والشوط المحلي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات.

وفي حالة زاد عدد المسجلين عن 25 قارباً ستقوم اللجنة المنظمة بإعادة النظر في إمكانية التقسيم على شوطين أو اتخاذ ما تراه مناسباً في حينه، على أن تتم إجراء القرعة لترتيب وقوف المتسابقين على خط البداية.

ويحتضن الجداف ثلاث جولات متتالية من سباقات التجديف، ويلي الجولة الأولى إقامة الجولة الثانية يوم 14 نوفمبر الجاري، على أن تكون المحطة الثالثة، والأبرز مع النسخة الثلاثين من كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية، والمقررة يوم 21 نوفمبر.

ورحب محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين في سباقات التجديف التراثية المحلية، وذلك وسط إقبال على التسجيل خلال الأيام الحالية، ما يجعلنا نترقب انطلاقة قوية منذ الجولة الأولى، وقال: «أكمل النادي استعداداته التنظيمية لانطلاق الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدماً، ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من التعليمات والإجراءات التي تضمن تنظيم المنافسات بالصورة المطلوبة، بداية من التسجيل والاجتماع التنويري، وصولاً إلى إجراءات الاصطفاف والانطلاقة ومسار السباق، ونتطلع إلى انطلاقة قوية للموسم في سباقات التجديف التراثية، وندعو جميع المشاركين إلى الاطلاع على التعليمات، والالتزام بالإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، بما يسهم في توفير أفضل الظروف للمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القوارب».

وأضاف: «تحظى سباقات التجديف التراثية بمكانة مهمة ضمن روزنامة النادي، لما تمثله من ارتباط بالموروث البحري الإماراتي، ونتطلع إلى مشاركة مميزة في الجولة الأولى ومستويات فنية قوية تعكس تطور هذه السباقات، واستمرار حضورها بين الأجيال».