«سباقات قرى الإمارات للجري» تستقطب 4 آلاف مشارك وتعزز الرياضة المجتمعية

استقطبت سلسلة «سباقات قرى الإمارات للجري 2026»، التي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، نحو 4 آلاف مشارك ومشاركة في جولاتها الأربع الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 31 أكتوبر الماضي في أربع إمارات، مقدمةً تجربة تجمع بين ممارسة الرياضة واكتشاف القرى الإماراتية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ونُظمت الجولات في قرى قدفع بإمارة الفجيرة، ولهباب بإمارة دبي، ووادي الحلو بإمارة الشارقة، وفلج المعلا بإمارة أم القيوين، وشهدت حضور أكثر من 3 آلاف متابع ومتابعة من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في السباقات، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذه المبادرة، فيما جسدت الجولات شعار السلسلة «اكتشف قرى الإمارات.. سباقًا بعد سباق»، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للتعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية للقرى، والتفاعل مع أهاليها، واكتشاف وجهاتها وتجاربها المحلية، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم السياحة الداخلية.

وشهدت الفعاليات المصاحبة مشاركة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بجناح تعريفي للتوعية بالتراث الطبيعي للدولة وأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، والتعريف بجهود صون طائر الحبارى وحمايته.

كما شارك المركز الزراعي الوطني بتنظيم «أسواق المزارعين» المصاحبة للسباقات، التي وفرت منصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور، وإبراز جودة الإنتاج المحلي ومهارات أهالي القرى، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ويواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تهيئة بيئة محفزة لمشاركة مختلف فئات المجتمع، مع فتح باب التسجيل للجولات المقبلة، التي تستضيفها مصفوت بإمارة عجمان يوم 14 نوفمبر الجاري، والرمس بإمارة رأس الخيمة يوم 28 من الشهر نفسه، على أن تُختتم السلسلة في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.

وتتواصل السلسلة، للعام الثاني على التوالي، في تقديم تجربة تجمع بين الرياضة والمجتمع والتنمية المحلية، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية وترسيخ ممارسة النشاط البدني، إلى جانب إبراز المقومات الطبيعية والسياحية للقرى الإماراتية.