منتخب الجودو يحصد 5 ميداليات في «آسيوية الأردن»

أحرز منتخبنا الوطني للجودو بفئتي الناشئين والشباب 5 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية، في ختام مشاركته، أمس الثلاثاء، في البطولة الآسيوية بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 121 لاعبًا ولاعبة من 19 دولة.

وحقق اللاعب يوسف محمد العوض ذهبية وزن تحت 81 كجم لفئة الناشئين، بتفوقه في النهائي على لاعب منتخب العراق جواد الزيدي، وقبله على مواطنه ليث جويد بالقاضية (إيبون)، في الدور قبل النهائي.

وحصد اللاعب راشد نعمتوف فضية فئة الشباب لوزن تحت 81 كجم، بخسارته أمام القبرصي إيوانو ماركيلوس بالنقطة الذهبية، بعد فوزه على الكويتي أنس بوقمز واللبناني دييغو السيكلي، كما حقق مانع الزعابي فضية الناشئين لوزن تحت 50 كجم، بخسارته أمام الكويتي عبدالعزيز الشمري، ومسعود المسماري فضية وزن تحت 55 كجم، بعد نهائي مثير أمام الكويتي عبدالوهاب الشمري، فيما أحرز صقر العتيبي برونزية وزن تحت 66 كجم.

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، عن سعادته بتزامن إنجازات الجودو مع «يوم العلم»، ورفعه أمس على المنصة بعد الفوز بالذهبية، مشيدًا بالمستوى التنافسي المميز للاعبين في البطولة، والجهود المبذولة من الجهازين الفني والإداري في توفير أفضل الظروف للوصول إلى هذه المحصلة من الميداليات في البطولة الآسيوية.