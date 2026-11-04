انطلاق النسخة الـ15 من مسابقات الرماية السنوية للمدنيين

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مسابقات الرماية السنوية، التي تنظمها قيادة الوحدات المساندة، بمشاركة واسعة من المدنيين من المواطنين والمقيمين في الدولة، بدءًا من سن السادسة فما فوق، وذلك في إطار جهود دعم رياضة الرماية وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في منافسات رياضية تجمع بين المهارة والدقة والتركيز والانضباط.

وتأتي البطولة، التي انطلقت الاثنين الماضي وتستمر حتى 23 يناير 2027، امتدادًا لمسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات التي حققتها على مدار نسخها السابقة، حيث رسخت مكانتها باعتبارها إحدى الفعاليات الرياضية السنوية البارزة التي تستقطب هواة ومحترفي الرماية من المواطنين والمقيمين، وتوفر لهم بيئة تنافسية متكاملة تسهم في الارتقاء بمستوياتهم الفنية واكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتها وتعزيز قيم التنافس الشريف والتواصل المجتمعي.

وتتميز النسخة الـ15 بتنوع برنامجها الرياضي، الذي يضم أكثر من 31 مسابقة تتوزع على مختلف أنواع الأسلحة وفئات الرماية، وتشمل منافسات فردية وجماعية للرجال والنساء، إلى جانب مسابقات مخصصة لفئات المحترفين والهواة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وفقًا للبرنامج الفني المعتمد، بما يتيح مشاركة واسعة لمختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية.

وتتضمن البطولة منافسات الرماية بالبندقية فردي، والبندقية التراثية، وبندقية السكتون، والمسدس، إلى جانب منافسات الشوزن لفئات المحترفين والهواة وأصحاب الهمم، فضلًا عن مسابقات إسقاط الصحون لمختلف الفئات، ومنافسات إسقاط الصحون ببندقية السكتون والمسدس للفرق.

وتقام منافسات البطولة في أربعة أندية وميادين رئيسية موزعة على عدد من إمارات الدولة، يتقدمها ميدان نادي الريف للرماية في أبوظبي، الذي يُعد الميدان الرئيسي للبطولة، إلى جانب ميدان نادي الرماية بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وميدان نادي الحيل للرماية في إمارة الفجيرة، وميدان نادي مصفوت للرماية في إمارة عجمان.

ويعكس توزيع المنافسات على عدة ميادين في مختلف إمارات الدولة حرص الوحدات المساندة على تسهيل مشاركة المواطنين والمقيمين، وتعزيز انتشار رياضة الرماية وتوسيع قاعدة ممارسيها، وترسيخ مكانتها باعتبارها نشاطًا رياضيًا ومجتمعيًا متاحًا للمدنيين من الجنسين، بما يسهم في اكتشاف المواهب الوطنية والمقيمة وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة هذه الرياضة، وتطوير مهاراتها في بيئة تنافسية آمنة ومحفزة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الميادين المستضيفة للبطولة شهدت إجراء أعمال صيانة وتطوير وفحص التجهيزات الفنية والإلكترونية وأنظمة الأهداف، إلى جانب مراجعة إجراءات الأمن والسلامة وتهيئة مرافق الاستقبال والتسجيل والخدمات المساندة، بما يضمن توفير أفضل الظروف لإقامة المنافسات وفق المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.