اتحاد الإمارات للصقور ينظم سباقات التلواح التمهيدية غداً

أعلن نادي أبوظبي للصقارين، انطلاق سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 300 متر غداً الأربعاء على ميدان الفلاح بأبوظبي، وتستمر لمدة 4 أيام، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للصقور بالتعاون مع النادي.

وأوضح النادي، أن الجولة الثانية ستقام لمسافة 400 متر في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الحالي، مع إضافة شوطين لفئتي «حر» و«شاهين» «إنتاج مزارع» ضمن فئة العامة. كما يشهد يوم غدٍ انطلاق سباق العامة مفتوح لفئتي «جير بيور» و«جير شاهين-فرخ»، وذلك بعد اكتمال كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية.

وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن السباقات تشمل فئات متعددة من الصقور، منها «جير تبع»، و«جير شاهين»، و«جير بيور»، و«قرموشة جير»، وتُوزع الأشواط على فئتي «العامة مفتوح» و«العامة مُلّاك»، بمشاركة نخبة من الصقارين من مختلف إمارات الدولة.

وأضاف أن هذه السباقات تهدف إلى رفع جاهزية الصقور والصقارين للموسم الجديد، وتعزيز روح التنافس، تماشياً مع التزام النادي باستدامة رياضة الصيد بالصقور وتطويرها وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لهذه الرياضة بوصفها ركيزة أساسية للتراث الإماراتي، ودور النادي الحيوي في ترسيخ هذه الموروثات الوطنية لدى الأجيال الجديدة، مُثنياً في الوقت ذاته على جهود اتحاد الإمارات للصقور ودعمه المستمر لتنظيم هذه السباقات وضمان نجاحها.