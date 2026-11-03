اللجنة الأولمبية الإماراتية تحتفي بيوم العلم بمشاركة نخبة من الرياضيين

احتفت اللجنة الأولمبية الإماراتية بيوم العلم من خلال عمل توثيقي مرئي، شارك فيه نخبة من الرياضيين الإماراتيين، بهدف تقديم رسالة وطنية تؤكد أن العلم ليس مجرد راية، بل رمز للهوية الوطنية وعنوان لوحدة أبناء الوطن، يجمعهم على طموح واحد في تمثيل الإمارات.

وشارك في العمل فيصل الكتبي، لاعب منتخب الإمارات للجوجيتسو سابقًا؛ وعبدالله جاسم، دراج منتخب الإمارات؛ وسلمى المري ومحمد عادل العلي، لاعبا منتخب الإمارات لألعاب القوى في تخصص رمي المطرقة؛ وسعيد شهاب آل علي، سبّاح منتخب الإمارات؛ وشما الكلباني، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو.

وتناول الحوار مسيرة الرياضيين وتجاربهم في التدريب والمنافسة، وما يبذلونه من جهود متواصلة لتطوير مستوياتهم وتحسين نتائجهم وأرقامهم، بما يعزز حضورهم في مختلف المحافل ويرفع اسم الإمارات.

وعكست مشاركة الرياضيين تنوع اختصاصاتهم ووحدة هدفهم، فيما حمل العمل رسالة تؤكد أن العلم يجمع أبناء الوطن، وأن رفعه مسؤولية وفخر يتجددان في كل ميدان.