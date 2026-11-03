نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحتفي بيوم العلم

احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم الثلاثاء، بـيوم العلم، في أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وذلك بمشاركة مسؤولي وموظفي ومنتسبي النادي.

وقام محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر النادي، بحضور منتسبيه، تزامناً مع احتفالات مؤسسات الدولة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، التي تعكس قيم الوحدة والولاء والانتماء، وتجسد المكانة الراسخة لعلم الإمارات رمزاً للسيادة والعزة والإنجاز.

وأكد حارب أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر بالمسيرة الاستثنائية لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن اجتماع أبناء الوطن تحت رايته يعكس وحدة المجتمع والتفافه حول قيادته الرشيدة، وقال: نرفع علم دولة الإمارات الغالي اليوم بكل فخر واعتزاز، مستحضرين القيم العظيمة التي يمثلها، وما يجسده من وحدة وانتماء وولاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، وسيبقى علمنا شامخاً، شاهداً على مسيرة حافلة بالإنجازات، ومحفزاً لنا لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وطننا.

وشهدت الاحتفالية مشاركة منتسبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن يوم العلم يشكل محطة وطنية تتجدد فيها معاني المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.