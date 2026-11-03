نادي دبا الحصن يحتفل بيوم العلم

احتفل نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بمناسبة يوم العلم الإماراتي، في أجواء وطنية جسّدت مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

وجاء الاحتفال بحضور الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، ومحمد عبدالله الطربان رئيس نادي دبا الحصن لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب المدربين والموظفين والإداريين للفرق الرياضية.

وتضمّن الاحتفال رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن الاعتزاز براية الوطن ورمز وحدته وعزته، وتجديداً للعهد على مواصلة مسيرة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس القيم الوطنية الراسخة التي تجمع أبناء الإمارات.

وأكد النادي من خلال هذه المناسبة حرصه على ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن في نفوس منتسبيه، واستلهام معاني يوم العلم في مواصلة العمل والتميز، والمساهمة في خدمة المجتمع ورفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل.