انطلاق سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية غداً

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، منافسات النسخة التاسعة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي، بمشاركة 120 محملاً من مختلف إمارات الدولة، وعلى متنها أكثر من 2400 بحّار.

ويُقام السباق بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وينطلق من جزيرة دلما التاريخية، مروراً بعدد من الجزر، وصولاً إلى شاطئ مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، لمسافة تتجاوز 68 ميلاً بحرياً «125 كيلومتراً»، في مسار يحاكي خطوط الملاحة القديمة، ويجسد التراث البحري العريق لدولة الإمارات.

وينطلق السباق من جزيرة دلما، مروراً بعدد من الجزر الطبيعية والتاريخية، بدءاً بجزيرة صير بني ياس، ثم جزر غشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفيي، ومروح، وصولاً إلى جزيرة جنانة، قبل أن يُختتم على شاطئ مدينة المغيرة، في مسار يعزز مكانته كأحد أطول وأصعب السباقات التراثية في منطقة الخليج.

ويُعد السباق الأطول والأغلى والأقوى من نوعه في المنطقة، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه نحو 30 مليون درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و500 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني مليوناً و200 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث مليون درهم، إلى جانب جوائز مالية تشمل جميع المراكز حتى المركز الـ 120.

ويسعى المحمل «زيورخ»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي، إلى الدفاع عن لقبه، مع تواجد العديد من المحامل المرشحة للفوز في النسخة المرتقبة.

وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً واسعاً من النواخذة والملاك، فيما استكملت اللجنة المنظمة جميع الترتيبات الفنية واللوجستية، بما في ذلك إجراء الفحوص الفنية للمحامل، والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة. كما خُصص دعم للمشاركين بقيمة 1500 درهم لكل محمل، لتغطية مصروفات المشتريات، و 1500 درهم محروقات.

ويحمل السباق طابعاً تراثياً واحتفالياً يجسد قيم الآباء والأجداد المرتبطة بالبحر، بمشاركة نخبة من النواخذة من مختلف الأجيال، وسط منظومة تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة والاحترافية. وتستمر فعاليات مهرجان دلما التاريخي حتى 15 نوفمبر، متضمنة مجموعة متنوعة من المسابقات، والأنشطة التراثية، والتعليمية، والترفيهية.