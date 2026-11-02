«دبي للسلة» يفوز على زادار ويواصل تصدر مجموعته في الدوري الأدرياتيكي

واصل فريق دبي لكرة السلة انتصاراته في رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة، بعدما تغلب على ضيفه زادار الكرواتي بنتيجة 89-75 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم، ويواصل تصدره للمجموعة.

وأنهى زادار الشوط الأول متقدماً بنتيجة 38-35، رغم تفوق دبي في الربع الثاني بنتيجة 19-17، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق خلال الربع الثالث، الذي انتهى بتقدمهم 23-20، ليتعادل الفريقان 58-58.

وفرض دبي أفضليته في الربع الأخير، بعدما سجل 31 نقطة مقابل 17 نقطة للفريق الكرواتي، ليحسم المباراة بنتيجة 89-75، ويعزز موقعه في صدارة المجموعة الثانية.