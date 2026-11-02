بداية موفقة لريان ملحان في أولمبياد الشباب «داكار 2026»

افتتح ريان ملحان، لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها العاصمة السنغالية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري، بفوز مستحق على السويدي فيلوس دينغ بشوطين دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة السادسة في دور الـ32.

وقدّم ملحان أداءً متميزاً، حسم به الشوطين بالنتيجة ذاتها 21–14، ليحقق انتصاره الأول في المجموعة، التي تتبقى له ضمن منافساتها مباراتان أمام ممثلي اليونان وماليزيا.

وفي منافسات الجودو، استهل حمدان المازمي، لاعب منتخبنا الوطني، مشواره في وزن تحت 81 كجم بفوز مستحق على الكويتي علي الجادي بالإيبون، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث واجه المصري علي الرملي، المتوّج بذهبية بطولة أفريقيا للناشئين عام 2025 والمصنّف السابع عالمياً في الفئة ذاتها.

وخسر المازمي نزال ربع النهائي بالإيبون، ليختتم مشاركته بعد أداء أظهر خلاله روحاً قتالية وإصراراً على تقديم أفضل مستوياته، مكتسباً تجربة أولمبية مهمة تسهم في تطوير أدائه وتعزيز خبراته في المشاركات الدولية المقبلة.

وفي السباحة، سجّل عبدالله العامري، سبّاح منتخبنا الوطني، زمناً قدره 56.40 ثانية في سباق 100 متر حرة، الذي شهد مشاركة 73 سبّاحاً، على أن يستكمل مشاركته، غداً الثلاثاء، بخوض سباق 100 متر ظهر للرجال.

دعم ومساندة لأبطال الإمارات

والتقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، مساء أمس الأحد، لاعبي ولاعبات الإمارات وأعضاء الوفد المشارك في الدورة، بحضور سعادة سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السنغال.

وأكد معاليه أهمية تمثيل الوطن بصورة مشرفة، معرباً عن خالص أمنياته لأبطالنا بالتوفيق والتميز في منافسات الدورة.

وتشهد النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب مشاركة نحو 2700 رياضي ورياضية، يتنافسون في 25 رياضة، إلى جانب 10 رياضات تفاعلية، وتُقام فعالياتها في ثلاث مدن هي داكار وديامنياديو وسالي.

وتشارك الإمارات بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها في الحدث، منذ نسخته الأولى في سنغافورة عام 2010، إذ يضم الوفد 12 رياضياً ورياضية يتنافسون في تسع رياضات.

ويمثّل الدولة كلٌّ من عبدالله العامري في السباحة، وحمدان المازمي في الجودو، وعلياء المهيري في الفروسية، وهدى آل علي وخليفة الكعبي في القوس والسهم، وسلطان الحمادي في الدراجات، وشارلوت ثورستون في الترايثلون، والثلاثي سعيد عمر وعائشة محمد وأروى علي في ألعاب القوى، وريان ملحان في الريشة الطائرة، ومعاذ وائل في الملاكمة.

صورة مشرفة

من جانبه، أعرب ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، مؤكداً أن المشاركة في هذا المحفل الأولمبي تمثل محطة استثنائية في مسيرته الرياضية، وفرصة لإبراز تطور الريشة الطائرة الإماراتية على الساحة الدولية.

وقال ملحان: «عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة، ومنحتني الإنجازات التي حققتها على المستوى الآسيوي ثقة كبيرة بقدراتي. وأدرك حجم التطلعات المرتبطة بمشاركتي، لكنني أتعامل معها باعتبارها حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديّ، والتركيز على كل نقطة في المباريات، سعياً إلى رفع اسم الإمارات عالياً».

وأضاف: «اكتسبت خبرات مهمة من مشاركاتي السابقة في البطولات الدولية، إلا أن دورة الألعاب الأولمبية للشباب تتمتع بمكانة خاصة، لما تتيحه من فرصة لتمثيل الوطن في أحد أبرز المحافل الرياضية العالمية. وقد ركزت خلال فترة الإعداد على تطوير لياقتي البدنية، والحفاظ على ثبات مستواي الفني، وتحسين الجوانب التكتيكية، إلى جانب الاستفادة من مواجهة لاعبين ينتمون إلى مدارس وأساليب لعب مختلفة».

وأشار ملحان إلى قوة المنافسة في الدورة، في ظل مشاركة لاعبين متميزين من دول تمتلك تاريخاً كبيراً في الريشة الطائرة، مثل الصين وإندونيسيا وماليزيا والهند وسنغافورة. وأوضح أن ثبات الأداء والسرعة والجاهزية البدنية وحسن اتخاذ القرار، إلى جانب القدرة على التعامل مع الضغوط وتقليل الأخطاء، ستكون من أبرز العوامل الحاسمة في تحديد نتائج المباريات.

وتابع: «أحترم جميع المنافسين، وأدخل كل مباراة بثقة وإيمان بقدرتي على الفوز، مع الحرص على التعامل مع كل نقطة على حدة، والحفاظ على التركيز والهدوء حتى اللحظة الأخيرة. كما أن وجود مدرّبين يرافقانني في هذه المشاركة، أحدهما والدي، يمثل دعماً مهماً لي، في ظل معرفتهما الكبيرة بإمكاناتي وطريقة لعبي».

واختتم ملحان تصريحه قائلاً: «طموحي هو المنافسة على الميدالية الذهبية، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف. وسيكون التتويج إنجازاً شخصياً كبيراً ولحظة فخر لرياضة الإمارات. وأتمنى أن تشكّل مشاركتي مصدر إلهام لمزيد من الشباب الإماراتي لممارسة الريشة الطائرة، والإيمان بقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات الدولية».

منافسات الثلاثاء

ويستكمل ريان ملحان مشواره غداً الثلاثاء بمواجهة الماليزي لوكاس لي ضمن منافسات دور المجموعات في الريشة الطائرة، فيما يخوض عبد الله العامري سباق 100 متر ظهر للرجال، فيما تستهل علياء المهيري فارسة منتخبنا الوطني مشوارها في الحدث بمسابقة قفز الحواجز.

وكانت قرعة منافسات الفروسية لقفز الحواجز ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، قد أُجريت مؤخراً، حيث تشهد مشاركة علياء المهيري، فارسة منتخب الإمارات الوطني، في مسابقة الفردي، إلى جانب منافسات الفرق القارية، وفق النظام المعتمد للمسابقة.

وأسفرت القرعة عن مشاركة علياء المهيري ضمن فريق قارة آسيا، إلى جانب فرسان يمثلون الصين والهند وإندونيسيا، حيث يتنافس الفريق أمام منتخبات القارات الأخرى في مسابقة الفرق، التي تجمع فرساناً من دول مختلفة تحت راية قارية واحدة.

وتخوض المهيري المنافسات بطموح تقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة الفروسية الإماراتية، والاستفادة من تجربة المشاركة في هذا المحفل الأولمبي الذي تستضيفه القارة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ الحركة الأولمبية.